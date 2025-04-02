Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении
Киев • УНН
В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
С начала суток произошло 191 боевое столкновение. На Покровском направлении в течение дня враг совершил 69 штурмовых и наступательных действий, на Курском направлении украинские военные отбили 25 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
... противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, использовав две ракеты и 82 управляемые бомбы, 847 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск
На Харьковском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в районе Волчанска и в сторону Каменки.
Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надия, Торское, Новоегоровка, Колодези, Ямполевка и Диброва, в районе Новолюбовки бои продолжаются до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
Сегодня наши войска отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомарково, Ступочек и Предтечино на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор пять боестолкновений.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 69 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в 12 локациях.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 79 и ранили 49 оккупантов на данном направлении; уничтожили единицу автомобильной техники, четыре антенны БпЛА, три пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, два средства спутниковой связи, также существенно повреждены автомобиль, три пушки и танк противника.
На Новопавловском направлении захватчики совершили 10 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и в районе Бурлацкого. Три боестолкновения сейчас продолжается.
На Гуляйпольском направлении в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.
На Ореховском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка.
На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 25 атак захватнической армии на этом направлении.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков02.04.25, 07:25 • 13994 просмотра