Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков

За сутки 01 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1410 солдат и 10 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 918180 (+1410) человек ликвидировано

танков ‒ 10515 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 21880 (+24)

артиллерийских систем ‒ 25576 (+24)

РСЗО ‒ 1347 (0)

средства ПВО ‒ 1123 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 31505 (+43)

крылатые ракеты ‒ 3123 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 42687 (+41)

специальная техника ‒ 3787 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Соответствующий механизм является альтернативой закону о демобилизации.

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