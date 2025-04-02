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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков

Киев • УНН

 • 13998 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля российская армия потеряла 1410 солдат и 10 танков. Также были уничтожены десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков

За сутки 01 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1410 солдат и 10 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 918180 (+1410) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10515 (+10)
      • боевых бронированных машин ‒ 21880 (+24)
        • артиллерийских систем ‒ 25576 (+24)
          • РСЗО ‒ 1347 (0)
            • средства ПВО ‒ 1123 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 31505 (+43)
                    • крылатые ракеты ‒ 3123 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 42687 (+41)
                            • специальная техника ‒ 3787 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Соответствующий механизм является альтернативой закону о демобилизации.

                              Оккупанты атакуют Силы обороны боеприпасами с опасными химическими соединениями неустановленного типа - ВСУ01.04.25, 23:00 • 11522 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Министерство обороны Украины
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