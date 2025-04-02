Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля российская армия потеряла 1410 солдат и 10 танков. Также были уничтожены десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем.
За сутки 01 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1410 солдат и 10 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 918180 (+1410) человек ликвидировано
- танков ‒ 10515 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 21880 (+24)
- артиллерийских систем ‒ 25576 (+24)
- РСЗО ‒ 1347 (0)
- средства ПВО ‒ 1123 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 31505 (+43)
- крылатые ракеты ‒ 3123 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 42687 (+41)
- специальная техника ‒ 3787 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Соответствующий механизм является альтернативой закону о демобилизации.
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