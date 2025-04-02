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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 росіян та знищили 10 танків

Київ • УНН

 • 13999 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 1 квітня російська армія втратила 1410 солдатів та 10 танків. Також було знищено десятки одиниць бронетехніки та артилерійських систем.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 росіян та знищили 10 танків

За добу 01 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1410 солдатів і 10 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 918180 (+1410) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10515 (+10)
      • бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24)
        • артилерійських систем ‒ 25576 (+24)
          • РСЗВ ‒ 1347 (0)
            • засоби ППО ‒ 1123 (0)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 31505 (+43)
                    • крилаті ракети ‒ 3123 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 42687 (+41)
                            • спеціальна техніка ‒ 3787 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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