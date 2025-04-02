Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 1400 росіян та знищили 10 танків
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 1 квітня російська армія втратила 1410 солдатів та 10 танків. Також було знищено десятки одиниць бронетехніки та артилерійських систем.
За добу 01 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1410 солдатів і 10 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 918180 (+1410) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10515 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24)
- артилерійських систем ‒ 25576 (+24)
- РСЗВ ‒ 1347 (0)
- засоби ППО ‒ 1123 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 31505 (+43)
- крилаті ракети ‒ 3123 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 42687 (+41)
- спеціальна техніка ‒ 3787 (0)
Дані уточнюються.
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