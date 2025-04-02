Відпочинок після 90 днів боїв: нардеп розповів про механізм ротації як альтернативу демобілізації
Київ • УНН
В Міноборони розробили механізм ротації: після 90 днів боїв військовий має право на декілька місяців відпочинку. Врегулювати це на рівні закону неможливо.
Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби і участі у бойових діях. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє УНН.
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Він зазначив, що відповідний механізм є альтернативою закону про демобілізацію.
Розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановленню чітких термінів служби
За його словами, врегулювати відповідну норму на рівні закону неможливо, тож найімовірніше це будуть "підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил".
Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача. … Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена
Він також повідомив, що закон про чіткі терміни служби вже розроблений, однак наразі можливостей для його ухвалення немає.
Нагадаємо
Днями Міністерство оборони України повідомило, що спільно з Генштабом активно працює над законопроєктом про демобілізацію. У відомстві наголошують на соціальній важливості цього документу.
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