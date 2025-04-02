Відпочинок після 90 днів боїв: нардеп розповів про механізм ротації як альтернативу демобілізації

Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби і участі у бойових діях. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє УНН.

Він зазначив, що відповідний механізм є альтернативою закону про демобілізацію.

Розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановленню чітких термінів служби

За його словами, врегулювати відповідну норму на рівні закону неможливо, тож найімовірніше це будуть "підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил".

Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача. … Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена