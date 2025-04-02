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Відпочинок після 90 днів боїв: нардеп розповів про механізм ротації як альтернативу демобілізації

Київ • УНН

 • 9739 перегляди

В Міноборони розробили механізм ротації: після 90 днів боїв військовий має право на декілька місяців відпочинку. Врегулювати це на рівні закону неможливо.

Відпочинок після 90 днів боїв: нардеп розповів про механізм ротації як альтернативу демобілізації

Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби і участі у бойових діях. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначив, що відповідний механізм є альтернативою закону про демобілізацію.

Розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановленню чітких термінів служби

- розповів Веніславський.

За його словами, врегулювати відповідну норму на рівні закону неможливо, тож найімовірніше це будуть "підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил".

Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача. … Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена

- пояснив нардеп.

Він також повідомив, що закон про чіткі терміни служби вже розроблений, однак наразі можливостей для його ухвалення немає.

Нагадаємо

Днями Міністерство оборони України повідомило, що спільно з Генштабом активно працює над законопроєктом про демобілізацію. У відомстві наголошують на соціальній важливості цього документу.

Якщо завтра половина армії піде додому - путін нас вб'є всіх: Зеленський про демобілізацію27.01.25, 21:04 • 52139 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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