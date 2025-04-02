Отдых после 90 дней боев: нардеп рассказал о механизме ротации как альтернативе демобилизации

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает УНН.

Он отметил, что соответствующий механизм является альтернативой закону о демобилизации.

Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы

По его словам, урегулировать соответствующую норму на уровне закона невозможно, поэтому вероятнее всего это будут "подзаконные нормативно-правовые акты, директивы главнокомандующего Вооруженных сил".

Это должна быть директива: или решение ставки, или приказ главнокомандующего. … Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть освобождено