Отдых после 90 дней боев: нардеп рассказал о механизме ротации как альтернативе демобилизации
Киев • УНН
В Минобороны разработали механизм ротации: после 90 дней боев военный имеет право на несколько месяцев отдыха. Урегулировать это на уровне закона невозможно.
Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает УНН.
Детали
Он отметил, что соответствующий механизм является альтернативой закону о демобилизации.
Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы
По его словам, урегулировать соответствующую норму на уровне закона невозможно, поэтому вероятнее всего это будут "подзаконные нормативно-правовые акты, директивы главнокомандующего Вооруженных сил".
Это должна быть директива: или решение ставки, или приказ главнокомандующего. … Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть освобождено
Он также сообщил, что закон о четких сроках службы уже разработан, однако пока возможностей для его принятия нет.
Напомним
На днях Министерство обороны Украины сообщило, что совместно с Генштабом активно работает над законопроектом о демобилизации. В ведомстве отмечают социальную важность этого документа.
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