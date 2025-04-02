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Отдых после 90 дней боев: нардеп рассказал о механизме ротации как альтернативе демобилизации

Киев • УНН

 • 9737 просмотра

В Минобороны разработали механизм ротации: после 90 дней боев военный имеет право на несколько месяцев отдыха. Урегулировать это на уровне закона невозможно.

Отдых после 90 дней боев: нардеп рассказал о механизме ротации как альтернативе демобилизации

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации на фронте, который предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что соответствующий механизм является альтернативой закону о демобилизации.

Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы

- рассказал Вениславский.

По его словам, урегулировать соответствующую норму на уровне закона невозможно, поэтому вероятнее всего это будут "подзаконные нормативно-правовые акты, директивы главнокомандующего Вооруженных сил".

Это должна быть директива: или решение ставки, или приказ главнокомандующего. … Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть освобождено

- пояснил нардеп.

Он также сообщил, что закон о четких сроках службы уже разработан, однако пока возможностей для его принятия нет.

Напомним

На днях Министерство обороны Украины сообщило, что совместно с Генштабом активно работает над законопроектом о демобилизации. В ведомстве отмечают социальную важность этого документа.

Если завтра половина армии пойдет домой - путин нас убьет всех: Зеленский о демобилизации27.01.25, 21:04 • 52139 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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