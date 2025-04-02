Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення. На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій, на Курському напрямку українські військові відбили 25 атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

... противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 82 керовані бомби, 847 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська та у бік Кам’янки.

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, в районі Новолюбівки бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Сьогодні наші війська відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер п’ять боєзіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 79 та поранили 49 окупантів на даному напрямку; знищили одиницю автомобільної техніки, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, два засоби супутникового зв’язку, також суттєво пошкоджено автомобіль, три гармати та танк противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 10 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та в районі Бурлацького. Три боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку в районі населених пунктів Привільне та Новосілка Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.

На Оріхівському напрямку відбулося 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитись до позицій наших захисників.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 25 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

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