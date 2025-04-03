ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати ворога за добу: 1390 військових, 6 танків, 22 бойові броньовані машини та 49 артилерійських систем. Загальні втрати сягнули 919 570 осіб.
Окупанти втратили 1390 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 03.04.25:
- Особовий склад: 919 570 (+1390).
- Танки: 10521 (+6).
- Броньовані бойові машини: 21902 (+22).
- Артилерійські системи: 25625 (+49).
- РСЗВ: 1348 (+1).
- Засоби ППО: 1123.
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 335.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 31597 (+92).
- Крилаті ракети: 3123.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 42775 (+88).
- Спеціальна техніка: 3787.
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