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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 15052 перегляди

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The Guardian

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The Washington Post

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

Київ • УНН

 • 100022 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати ворога за добу: 1390 військових, 6 танків, 22 бойові броньовані машини та 49 артилерійських систем. Загальні втрати сягнули 919 570 осіб.

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

Окупанти втратили 1390 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 03.04.25:

- Особовий склад: 919 570 (+1390).

- Танки: 10521 (+6).

- Броньовані бойові машини: 21902 (+22).

- Артилерійські системи: 25625 (+49).

- РСЗВ: 1348 (+1).

- Засоби ППО: 1123.

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 335.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 31597 (+92).

- Крилаті ракети: 3123.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 42775 (+88).

- Спеціальна техніка: 3787.

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку02.04.25, 22:58 • 8506 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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