По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

По меньшей мере 4 погибших и столько же раненых в США из-за торнадо, который пронесся по части страны. Десятки авто ушли под воду на улицах Индианаполиса. Дома были разрушены в Арканзасе, а 200 тысяч американцев остались без света в Индиане, Арканзасе, Миссисипи и Миссури. Об этом сообщает CNN пишет УНН.

Детали

По данным Центра прогнозирования штормов, в северной Алабаме, восточном Кентукки, северном Миссисипи и центральном Теннесси торнадо действовал до 6 часов утра (по киевскому времени) четверга. В этих регионах проживает около 6 млн человек. В целом в зоне действия торнадо находилось 15 миллионов человек от Огайо до Миссисипи.

Один погибший из-за торнадо в штате Миссури

Подтверждено, что один человек погиб на мысе Жирардо в результате сильного шторма, хотя обстоятельства остаются невыясненными. В дорожном патруле штата Миссури заявили, что пока не могут подтвердить, была ли смерть вызвана сильным штормом, и больше подробностей предоставят позже.

Трое людей удалось спасти вблизи Индианаполиса

В результате обрушения складского помещения из-за торнадо вблизи Индианаполиса двое людей пропали без вести, а один оказался в ловушке, откуда его освободили пожарные. Пропавших людей нашли коллеги, а третьего мужчину доставили в травматологическую больницу в центре Индианаполиса. Его состояние остается неизвестным.

Человек, попавший в ловушку, не спал и был наготове в течение всех спасательных работ. Экипажи усердно работали в течение всего процесса, чтобы вытащить человека - сказал представитель пожарной службы Браунсбурга Камрик Холдинг.

Полиция также сообщила, что в Индианаполисе после сильного шторма под воду ушли автомобили. Никто из водителей не пострадал, однако местная полиция предупредила, чтобы люди не подвергали риску свой автомобиль или свою жизнь, въезжая в воду.

Разворачивайтесь, не утоните. Никогда не проезжайте через паводковые воды - говорится в заметке Департамента столичной полиции Индианаполиса.

Обрушилась церковь в Кентукки в результате торнадо

Четверо людей, которые спрятались в фургоне возле церкви в округе Баллард, штат Кентукки, которая пострадала от торнадо, получили ранения.

Все четверо людей были доставлены в местную больницу, трое с ранениями несовместимыми с жизнью, а один в тяжелом состоянии - сообщает местное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций в заметке в Facebook.

Радиовышка рухнула, когда торнадо проносился по Индиане

Торнадо прошел через Кармел, штат Индиана, в среду вечером, повалив большую радиовышку в центре города и сорвав фасад здания.

На одном из видео видно, как деревья были вырваны с корнями из земли в восточном Кармеле.

Разрушены дома в Арканзасе, один человек пострадал.

Сильные штормы затронули несколько городов в округе Крейгхед, включая Бей, Лейк-Сити, Монетт, Кеш и Боно.

По словам администратора округа сказал Шрейдер, несколько домов были повреждены в Монетте, а спасатели оказали помощь двум людям, которые оказались в здании.

Еще один человек пострадал в результате опрокидывания полугрузовика, - сообщили в администрации округа.

Лейк-Сити также получило серьезные повреждения, которые пока "не уточняются", идет оценка ущерба. Также на данный момент нет сообщений о повреждениях в Кеш, Боно и Беи. В округе нет сообщений о погибших из-за шторма.

Наши команды активно оценивают масштабы разрушений и координируют усилия по реагированию, чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших жителей - сообщил Шрейдер.

Более 200 тысяч американцев в четырех штатах обесточены

По данным PowerOutage.US, более 200 тысяч потребителей остались без света в Индиане, Арканзасе, Миссисипи и Миссури из-за торнадо.

Индиана: 146 577 потребителей;

Арканзас: 31 529;

Миссури: 17 882;

Миссисипи: 12 974.

Ранее УНН сообщал, что мощные торнадо и проливные дожди прошли через центральные и южные штаты США, нанося серьезные разрушения в нескольких регионах.

Было зафиксировано не менее 15 случаев торнадо. Шторм принес с собой сильный ветер, град и дожди, которые сломали линии электропередач, повредили здания и деревья. В некоторых районах количество осадков может достигать 38 см, что вызывает серьезные опасения относительно возможных затоплений и выхода рек из берегов. Прогнозируется, что до конца недели ситуация будет только усложняться, поскольку шторм продолжает двигаться на восток.