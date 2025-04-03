Торнадо та сильні дощі руйнують південні та центральні штати США: очікуються катастрофічні повені
Київ • УНН
Через центральні та південні штати США пройшли торнадо і зливи. Зруйновано лінії електропередач, пошкоджено будівлі та дерева у Міссурі, Арканзасі, Теннессі та інших штатах.
У середу потужні торнадо і проливні дощі пройшли через центральні та південні штати США, завдаючи серйозних руйнувань у кількох регіонах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Згідно з повідомленнями Національної метеорологічної служби, уже було зафіксовано не менше 15 випадків торнадо, що охопили кілька штатів. Шторм приніс із собою сильний вітер, град і дощі, які зламали лінії електропередач, пошкодили будівлі та дерева.
Хоча наразі немає інформації про жертви, шторм створив серйозні проблеми для інфраструктури в таких штатах, як Міссурі, Арканзас, Теннессі, Міссісіпі, Індіана, Іллінойс, Кентуккі та Оклахома. Метеорологи попереджають про подальшу загрозу торнадо і раптових повеней, які можуть продовжуватися до кінця тижня.
Особливо важливою є ситуація в Арканзасі, Міссурі та Теннессі, де очікуються великі дощі, що можуть призвести до повеней катастрофічного масштабу. В деяких районах кількість опадів може досягати 38 см, що викликає серйозні побоювання щодо можливих затоплень і виходу річок з берегів.
Прогнозується, що до кінця тижня ситуація буде лише ускладнюватися, оскільки штормові системи продовжать рухатися на схід, приносячи нові небезпеки для численних громад.
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