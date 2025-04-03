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Торнадо и сильные дожди разрушают южные и центральные штаты США: ожидаются катастрофические наводнения

Киев • УНН

 • 4800 просмотра

Через центральные и южные штаты США прошли торнадо и ливни. Разрушены линии электропередач, повреждены здания и деревья в Миссури, Арканзасе, Теннесси и других штатах.

Торнадо и сильные дожди разрушают южные и центральные штаты США: ожидаются катастрофические наводнения

В среду мощные торнадо и проливные дожди прошли через центральные и южные штаты США, нанося серьезные разрушения в нескольких регионах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали 

Согласно сообщениям Национальной метеорологической службы, уже было зафиксировано не менее 15 случаев торнадо, охвативших несколько штатов. Шторм принес с собой сильный ветер, град и дожди, которые сломали линии электропередач, повредили здания и деревья.

Хотя пока нет информации о жертвах, шторм создал серьезные проблемы для инфраструктуры в таких штатах, как Миссури, Арканзас, Теннесси, Миссисипи, Индиана, Иллинойс, Кентукки и Оклахома. Метеорологи предупреждают о дальнейшей угрозе торнадо и внезапных наводнений, которые могут продолжаться до конца недели.

Особенно важной является ситуация в Арканзасе, Миссури и Теннесси, где ожидаются большие дожди, которые могут привести к наводнениям катастрофического масштаба. В некоторых районах количество осадков может достигать 38 см, что вызывает серьезные опасения относительно возможных затоплений и выхода рек из берегов.

Прогнозируется, что к концу недели ситуация будет только усложняться, поскольку штормовые системы продолжат двигаться на восток, принося новые опасности для многочисленных общин.

Разрушительные штормы в США унесли жизни 28 человек: без света сотни тысяч домов16.03.25, 02:51 • 22263 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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