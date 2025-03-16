Разрушительные штормы в США унесли жизни 28 человек: без света сотни тысяч домов

По меньшей мере 28 человек погибли в результате разрушительных штормов, пронесшихся по территории США. Об этом сообщает NBC NEWS, передает УНН.

Детали

Стихия нанесла серьезные разрушения и оставила без электроснабжения сотни тысяч домохозяйств. В штате Арканзас зафиксировано не менее 29 раненых, а в Оклахоме штормовые системы спровоцировали смертельные случаи, связанные с лесными пожарами.

Синоптики предупреждают, что почти 10 миллионов человек сейчас находятся в зоне риска торнадо, в частности в штатах Миссисипи, Алабама и Теннесси. В целом более 83 миллионов жителей США получили предупреждение о сильном ветре, особенно в центральной части страны. Следовательно, было зарегистрировано более 20 сообщений об опасных погодных условиях, а угроза непогоды сохранится до вечера. Ожидается, что штормы продолжат свое движение на восток и достигнут побережья Атлантики уже завтра.

Прошлой ночью торнадо разрушил район Вилла-Ридж в штате Миссури. Стихия вырывала деревья с корнями, повреждала автомобили и срывала крыши с домов. Сегодня на месте бедствия работал инспектор Национальной метеорологической службы Бен Херцог, который оценивал степень структурных повреждений. По результатам анализа, торнадо получил классификацию EF2, что свидетельствует о скорости ветра до 217 км/ч.

Жительница Вилла-Ридж Джой Аздду вместе с семьей едва успела спуститься в подвал, когда стихия накрыла их дом. Именно этот дом стал первым, который Херцог осмотрел во время оценки убытков. По словам пострадавших, непогода нанесла значительные материальные потери и оставила сотни людей без крыши над головой.

Торнадо и штормы на юге США унесли жизни четырех человек