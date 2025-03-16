Разрушительные штормы в США унесли жизни 28 человек: без света сотни тысяч домов

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16638 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31033 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65985 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215374 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123605 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392520 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311372 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213919 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244305 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255166 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23598 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46326 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132956 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15585 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14920 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132997 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215374 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392520 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254768 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311372 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3514 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14944 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46350 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72256 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57327 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Разрушительные штормы в США унесли жизни 28 человек: без света сотни тысяч домов

Киев • УНН

 • 22267 просмотра

По меньшей мере 28 человек погибли в результате штормов в США. Почти 10 миллионов человек в зоне риска торнадо, а непогода движется на восток к побережью Атлантики.

Разрушительные штормы в США унесли жизни 28 человек: без света сотни тысяч домов

По меньшей мере 28 человек погибли в результате разрушительных штормов, пронесшихся по территории США. Об этом сообщает NBC NEWS, передает УНН.

Детали

Стихия нанесла серьезные разрушения и оставила без электроснабжения сотни тысяч домохозяйств. В штате Арканзас зафиксировано не менее 29 раненых, а в Оклахоме штормовые системы спровоцировали смертельные случаи, связанные с лесными пожарами.

Синоптики предупреждают, что почти 10 миллионов человек сейчас находятся в зоне риска торнадо, в частности в штатах Миссисипи, Алабама и Теннесси. В целом более 83 миллионов жителей США получили предупреждение о сильном ветре, особенно в центральной части страны. Следовательно, было зарегистрировано более 20 сообщений об опасных погодных условиях, а угроза непогоды сохранится до вечера. Ожидается, что штормы продолжат свое движение на восток и достигнут побережья Атлантики уже завтра.

Прошлой ночью торнадо разрушил район Вилла-Ридж в штате Миссури. Стихия вырывала деревья с корнями, повреждала автомобили и срывала крыши с домов. Сегодня на месте бедствия работал инспектор Национальной метеорологической службы Бен Херцог, который оценивал степень структурных повреждений. По результатам анализа, торнадо получил классификацию EF2, что свидетельствует о скорости ветра до 217 км/ч.

Жительница Вилла-Ридж Джой Аздду вместе с семьей едва успела спуститься в подвал, когда стихия накрыла их дом. Именно этот дом стал первым, который Херцог осмотрел во время оценки убытков. По словам пострадавших, непогода нанесла значительные материальные потери и оставила сотни людей без крыши над головой.

Торнадо и штормы на юге США унесли жизни четырех человек30.12.24, 09:01 • 17465 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Алабама
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77