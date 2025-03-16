Руйнівні шторми в США забрали життя 28 людей: без світла сотні тисяч домівок

Щонайменше 28 людей загинули внаслідок руйнівних штормів, що пронеслися територією США. Про це повідомляє NBC NEWS, передає УНН.

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Стихія завдала серйозних руйнувань і залишила без електропостачання сотні тисяч домогосподарств. У штаті Арканзас зафіксовано щонайменше 29 поранених, а в Оклахомі штормові системи спровокували смертельні випадки, пов’язані з лісовими пожежами.

Синоптики попереджають, що майже 10 мільйонів людей наразі перебувають у зоні ризику торнадо, зокрема в штатах Міссісіпі, Алабама та Теннессі. Загалом понад 83 мільйони мешканців США отримали попередження про сильний вітер, особливо в центральній частині країни. Відтак було зареєстровано понад 20 повідомлень про небезпечні погодні умови, а загроза негоди збережеться до вечора. Очікується, що шторми продовжать свій рух на схід і досягнуть узбережжя Атлантики вже завтра.

Минулої ночі торнадо зруйнував район Вілла-Рідж у штаті Міссурі. Стихія виривала дерева з корінням, пошкоджувала автомобілі та зривала дахи з будинків. Сьогодні на місці лиха працював інспектор Національної метеорологічної служби Бен Херцог, який оцінював ступінь структурних пошкоджень. За результатами аналізу, торнадо отримав класифікацію EF2, що свідчить про швидкість вітру до 217 км/год.

Мешканка Вілла-Рідж Джой Аздду разом із сім’єю ледь встигла спуститися до підвалу, коли стихія накрила їх будинок. Саме цей будинок став першим, який Херцог оглянув під час оцінки збитків. За словами постраждалих, негода завдала значних матеріальних втрат і залишила сотні людей без даху над головою.

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