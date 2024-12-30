Торнадо та шторми на півдні США забрали життя чотирьох людей

Чотири людини загинули у трьох південних штатах США за вихідні після того, як сувора погодна система пройшла регіоном, викликавши торнадо в Техасі та Міссісіпі та сильні дощі у Каролінах, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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В окрузі Айределл, Північна Кароліна, на північ від Шарлотти, чоловік загинув у неділю вранці, коли дерево впало на його пікап, коли він їхав під зливою, повідомив дорожній патруль штату Північна Кароліна.

У суботу троє людей загинули і кілька інших отримали поранення, коли та ж штормова система викликала торнадо на південному сході Техасу і сильні шторми в Міссісіпі, повідомила влада.

Торнадо кілька разів обрушувався в суботу вдень в окрузі Бразорія, штат Техас, на південь від Г'юстона, повідомила Медісон Полстон, прессекретар офісу шерифа округу Бразорія. Вона додала, що понад десяток будинків, кілька підприємств та початкова школа були пошкоджені.

Тіло 48-річної жінки було знайдено неподалік від її будинку в Ліверпулі, штат Техас, у суботу. Попередні звіти показали, що її смерть була пов'язана зі штормом, сказала Медісон.

Усі постраждалі в неділю перебували у некритичному стані, і більша кількість травмованих не очікується.

"У нас в окрузі Бразорія рідко бувають торнадо, - сказала Полстон у суботу. - Якщо і бувають, то збитки такого масштабу або травмовані теж дуже рідкісні".

Пізніше в суботу двоє людей загинули і кілька отримали поранення внаслідок негоди в Міссісіпі, повідомив губернатор Тейт Рівз у соціальних мережах. Одна людина загинула в окрузі Адамс, інша - в окрузі Лоундес. Шість постраждалих, пов'язаних із погодою, були зареєстровані в округах Франклін, Сімпсон та Вейн, сказав він.

Попередні звіти показують, що в суботу в Міссісіпі було щонайменше п'ять торнадо, і команди обстежують пошкоджені райони для розслідування, за словами Логана Пула, метеоролога в офісі Метеорологічного центру в Джексоні.

"Ця кількість майже напевно зросте", - сказав він.

У Техасі надійшли повідомлення про серйозні пошкодження конструкцій внаслідок можливого торнадо в окрузі Монтгомері, на північ від Г'юстона, за даними Управління внутрішньої безпеки та управління надзвичайними ситуаціями округу Монтгомері. За даними служби, збитки від можливого торнадо в пожежній частині Східного округу в окрузі Монтгомері призвели до незначних травм.

Шторми, що викликають торнадо, рідко спостерігаються на Південному Сході в цю пору року, сказав у неділю Крістофер Райнер, метеоролог із Метеорологічного центру в Джексоні, штат Міссісіпі.

"У нас не так багато подібних спалахів, принаймні тут, на Південному Сході, принаймні, не в грудні", - сказав він.

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