Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

Японская компания Nintendo поделилась подробностями о новой портативной консоли Switch 2 - в широкую продажу она выйдет в начале июня текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

После презентации Nintendo наконец объявила ключевую информацию о Switch 2: в частности, когда она выйдет. Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от 449,99 долларов США.



Новое поколение портативных консолей может похвастаться не только большим 7,9-дюймовым экраном и обновленными контроллерами Joy-Con, но и игрой Mario Kart World - она выйдет эксклюзивно для Switch 2 5 июня. Эта игра имеет режим открытого мира и атмосферные эффекты, зависящие от "времени суток и погодных условий". Отдельный комплект с новой игрой Mario Kart World также будет доступен за 499,99 долларов США.

Switch 2 будет доступна для предварительного заказа в Северной Америке у избранных розничных продавцов 9 апреля и на европейских рынках 8 апреля. Nintendo установила базовую цену Switch 2 на уровне £395.99 в Великобритании и €469.99 в Германии. Консоль будет поставляться в комплекте с контроллерами Joy-Con 2, док-станцией Switch 2, кабелем HDMI, кабелем для зарядки USB-C и адаптером переменного тока Switch 2.

Nintendo также раскрыла больше подробностей об оборудовании Switch 2 во время специальной трансляции. Switch 2 будет поставляться с экраном 1080p с частотой 120 Гц, док-станцией 4K, которая масштабирует игры для телевизора, и контроллерами Joy-Con 2, которые могут работать как мышь. Она также имеет 256 ГБ встроенной памяти, по сравнению с 32 ГБ на оригинальной Switch.

Приложение Nintendo Switch Online также получит некоторые обновления: во-первых, оно будет иметь новое название - Nintendo Switch App. Во-вторых, там появится новый раздел под названием "Zelda Notes". Его можно будет использовать во время игры в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Дополнение

По данным Forbes, новая консоль Nintendo Switch 2 получит производительность на уровне PS4 Pro, однако это будет в режиме док-станции. В то же время в портативном режиме мощность будет ниже, на уровне базовой PS4.