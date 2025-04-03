Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 6956 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 95642 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 160261 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 101388 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 337240 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171078 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143260 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195672 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124092 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108025 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 131892 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 41846 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 152553 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32263 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 77363 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 6942 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 77821 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 95636 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 160254 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 152981 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 18832 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20710 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32585 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42166 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132199 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

Киев • УНН

 • 119211 просмотра

Nintendo объявила о выпуске Switch 2 5 июня по цене от 449,99 долларов. Консоль будет иметь 7,9-дюймовый экран, улучшенные Joy-Con и эксклюзивную игру Mario Kart World.

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

Японская компания Nintendo поделилась подробностями о новой портативной консоли Switch 2 - в широкую продажу она выйдет в начале июня текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

После презентации Nintendo наконец объявила ключевую информацию о Switch 2: в частности, когда она выйдет. Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от 449,99 долларов США.

Новое поколение портативных консолей может похвастаться не только большим 7,9-дюймовым экраном и обновленными контроллерами Joy-Con, но и игрой Mario Kart World - она выйдет эксклюзивно для Switch 2 5 июня. Эта игра имеет режим открытого мира и атмосферные эффекты, зависящие от "времени суток и погодных условий". Отдельный комплект с новой игрой Mario Kart World также будет доступен за 499,99 долларов США.

Switch 2 будет доступна для предварительного заказа в Северной Америке у избранных розничных продавцов 9 апреля и на европейских рынках 8 апреля. Nintendo установила базовую цену Switch 2 на уровне £395.99 в Великобритании и €469.99 в Германии. Консоль будет поставляться в комплекте с контроллерами Joy-Con 2, док-станцией Switch 2, кабелем HDMI, кабелем для зарядки USB-C и адаптером переменного тока Switch 2.

Nintendo также раскрыла больше подробностей об оборудовании Switch 2 во время специальной трансляции. Switch 2 будет поставляться с экраном 1080p с частотой 120 Гц, док-станцией 4K, которая масштабирует игры для телевизора, и контроллерами Joy-Con 2, которые могут работать как мышь. Она также имеет 256 ГБ встроенной памяти, по сравнению с 32 ГБ на оригинальной Switch.

Приложение Nintendo Switch Online также получит некоторые обновления: во-первых, оно будет иметь новое название - Nintendo Switch App. Во-вторых, там появится новый раздел под названием "Zelda Notes". Его можно будет использовать во время игры в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Дополнение

По данным Forbes, новая консоль Nintendo Switch 2 получит производительность на уровне PS4 Pro, однако это будет в режиме док-станции. В то же время в портативном режиме мощность будет ниже, на уровне базовой PS4.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости МираТехнологииУНН Lite
Форбс
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59