рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский

кремль планирует новые военные операции на территории НАТО. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает УНН.

Нет признаков того, что путин хочет остановить войну. россия отклоняет, отвергает все мирные предложения, включая те, которые поступают от США. путин думает только о войне. Возможно, он связывает свое собственное политическое выживание с его способностью продолжать убийства. Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить, и наша разведка это подтверждает. россия планирует новые военные операции на территории НАТО… - заявил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что путина нужно остановить сейчас в Украине.

Но нужно понимать, что его цель за пределами Украины. Европейские страны должны увеличить оборонные расходы. Мы верим, что 5% ВВП – это надлежащий уровень - сказал Зеленский.

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Дополнение

Зеленский заявлял, что россия может напасть на страну-члена НАТО в течение пяти лет для того, чтобы проверить Альянс.

Президент Украины также заявил, что планы членов НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году являются "очень медленными", добавив: "Мы считаем, что, начиная с 2030 года, путин может иметь значительно большие возможности".