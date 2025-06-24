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рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия планирует новые военные операции на территории НАТО, поскольку путин не намерен останавливать войну. Он подчеркнул необходимость остановить путина в Украине и призвал европейские страны увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский

кремль планирует новые военные операции на территории НАТО.  Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает УНН.

Нет признаков того, что путин хочет остановить войну. россия отклоняет, отвергает все мирные предложения, включая те, которые поступают от США. путин думает только о войне. Возможно, он связывает свое собственное политическое выживание с его способностью продолжать убийства. Чем дольше он убивает, тем дольше он будет жить, и наша разведка это подтверждает. россия планирует новые военные операции на территории НАТО… 

- заявил Зеленский.

НАТО сталкивается с вызовами из-за быстрого перевооружения россии - Рютте24.06.25, 15:27 • 1764 просмотра

Зеленский подчеркнул, что путина нужно остановить сейчас в Украине.

Но нужно понимать, что его цель за пределами Украины. Европейские страны должны увеличить оборонные расходы. Мы верим, что 5% ВВП – это надлежащий уровень 

- сказал Зеленский.

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус23.01.25, 05:04 • 118930 просмотров

Дополнение

Зеленский заявлял, что россия может напасть на страну-члена НАТО в течение пяти лет для того, чтобы проверить Альянс. 

Президент Украины также заявил, что планы членов НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году являются "очень медленными", добавив: "Мы считаем, что, начиная с 2030 года, путин может иметь значительно большие возможности".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
НАТО
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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