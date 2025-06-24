НАТО сталкивается с вызовами из-за быстрого перевооружения россии - Рютте
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения россии, поддержанного китайскими технологиями. НАТО усиливает свои производственные возможности, открывая сотни новых производственных линий для увеличения производства боевой техники.
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения россии, которое поддержано китайскими технологиями. НАТО усиливает свои производственные возможности, передает УНН.
Сегодня военное превосходство НАТО агрессивно оспаривается из-за быстрого перевооружения россии, поддерживаемого китайскими технологиями и вооруженного иранским и северокорейским оружием. Нам нужно объединиться, внедрять инновации и достигать результатов. Именно для этого и предназначен этот форум
Он сообщил, что усилиями НАТО были открыты сотни производственных линий для производства большего количества боевой техники.
По всем направлениям мы открыли сотни новых производственных линий и расширили существующие. Сейчас мы на пути к производству большего количества кораблей, самолетов и боеприпасов, чем за последние десятилетия. И НАТО использует свою уникальную силу для стимулирования спроса, расширения сотрудничества и усиления инноваций
Он также подчеркнул, что нельзя говорить о европейской безопасности без прочных атлантических связей.
План готовности до 2030 года обещает: нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без сильного ощущения атлантических связей. Поэтому нам нужно прекратить войны и поощрять действительно трансатлантическое сотрудничество в области обороны. Только Европа и Северная Америка вместе могут подняться и ответить на вызов
Добавим
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.