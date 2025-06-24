НАТО сталкивается с вызовами из-за быстрого перевооружения россии - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения россии, которое поддержано китайскими технологиями. НАТО усиливает свои производственные возможности, передает УНН.

Сегодня военное превосходство НАТО агрессивно оспаривается из-за быстрого перевооружения россии, поддерживаемого китайскими технологиями и вооруженного иранским и северокорейским оружием. Нам нужно объединиться, внедрять инновации и достигать результатов. Именно для этого и предназначен этот форум - заявил Рютте на брифинге.

Он сообщил, что усилиями НАТО были открыты сотни производственных линий для производства большего количества боевой техники.

По всем направлениям мы открыли сотни новых производственных линий и расширили существующие. Сейчас мы на пути к производству большего количества кораблей, самолетов и боеприпасов, чем за последние десятилетия. И НАТО использует свою уникальную силу для стимулирования спроса, расширения сотрудничества и усиления инноваций - сообщил генсекретарь.

Он также подчеркнул, что нельзя говорить о европейской безопасности без прочных атлантических связей.

План готовности до 2030 года обещает: нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без сильного ощущения атлантических связей. Поэтому нам нужно прекратить войны и поощрять действительно трансатлантическое сотрудничество в области обороны. Только Европа и Северная Америка вместе могут подняться и ответить на вызов - подытожил Рютте.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.