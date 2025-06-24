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НАТО сталкивается с вызовами из-за быстрого перевооружения россии - Рютте

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения россии, поддержанного китайскими технологиями. НАТО усиливает свои производственные возможности, открывая сотни новых производственных линий для увеличения производства боевой техники.

НАТО сталкивается с вызовами из-за быстрого перевооружения россии - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что Альянс сталкивается с вызовами из-за агрессивного перевооружения россии, которое поддержано китайскими технологиями. НАТО усиливает свои производственные возможности, передает УНН.

Сегодня военное превосходство НАТО агрессивно оспаривается из-за быстрого перевооружения россии, поддерживаемого китайскими технологиями и вооруженного иранским и северокорейским оружием. Нам нужно объединиться, внедрять инновации и достигать результатов. Именно для этого и предназначен этот форум 

- заявил Рютте на брифинге.

Он сообщил, что усилиями НАТО были открыты сотни производственных линий для производства большего количества боевой техники.

По всем направлениям мы открыли сотни новых производственных линий и расширили существующие. Сейчас мы на пути к производству большего количества кораблей, самолетов и боеприпасов, чем за последние десятилетия. И НАТО использует свою уникальную силу для стимулирования спроса, расширения сотрудничества и усиления инноваций 

- сообщил генсекретарь.

Он также подчеркнул, что нельзя говорить о европейской безопасности без прочных атлантических связей.

План готовности до 2030 года обещает: нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без сильного ощущения атлантических связей. Поэтому нам нужно прекратить войны и поощрять действительно трансатлантическое сотрудничество в области обороны. Только Европа и Северная Америка вместе могут подняться и ответить на вызов 

- подытожил Рютте.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Северная Корея
Европа
Северная Америка
Китай
Украина
Иран
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