НАТО стикається з викликами через швидке переозброєння росії - Рютте

$41.870.04
48.020.18
ukenru
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
12:48 • 5964 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
09:02 • 35042 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
08:07 • 73447 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 84616 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 73523 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 55427 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 65640 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 59837 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 300932 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120490 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.2м/с
56%
744мм
Популярнi новини
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 114853 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 113993 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 98454 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є08:36 • 77878 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 83576 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 17731 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 20189 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 52109 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 83877 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 113479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 11635 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 97852 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 176646 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 298819 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 165372 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

НАТО стикається з викликами через швидке переозброєння росії - Рютте

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стикається з викликами через агресивне переозброєння росії, підтримане китайськими технологіями. НАТО посилює свої виробничі спроможності, відкриваючи сотні нових виробничих ліній для збільшення виробництва бойової техніки.

НАТО стикається з викликами через швидке переозброєння росії - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марк Рютте заявив, що Альянс зазнає викликів через агресивне переозброєння росії, яке підтримане китайськими технологіями. НАТО посилює свої виробничі спроможності, передає УНН.

Сьогодні військова перевага НАТО агресивно зазнає виклику через швидке переозброєння росії, що підтримується китайськими технологіями та озброєна іранською та північнокорейською зброєю. Нам потрібно об'єднатися, впроваджувати інновації та досягати результатів. Саме для цього і призначений цей форум 

- заявив Рютте на брифінгу.

Він повідомив, що зусиллями НАТО було відкрито сотні виробничих ліній для виробництва більшої кількості бойової техніки.

За всіма напрямками ми відкрили сотні нових виробничих ліній та розширили існуючі. Зараз ми на шляху до виробництва більшої кількості кораблів, літаків та боєприпасів, ніж за останні десятиліття. І НАТО використовує свою унікальну силу для стимулювання попиту, розширення співпраці та посилення інновацій 

- повідомив генсекретар.

Він також наголосив, що не можна говорити про європейську безпеку без міцних атлантичних зв’язків.

План готовності до 2030 року обіцяє: немає оборони без сильної оборонної промисловості. І немає європейської безпеки без сильного відчуття атлантичних зв'язків. Тому нам потрібно припинити війни та заохочувати справді трансатлантичну співпрацю в галузі оборони. Тільки Європа та Північна Америка разом можуть піднятися та відповісти на виклик 

- підсумував Рютте.

Додамо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході. З початку 2025 року Україна вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Північна Корея
Europe
Північна Америка
Китайська Народна Республіка
Україна
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9