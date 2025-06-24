НАТО стикається з викликами через швидке переозброєння росії - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марк Рютте заявив, що Альянс зазнає викликів через агресивне переозброєння росії, яке підтримане китайськими технологіями. НАТО посилює свої виробничі спроможності, передає УНН.

Сьогодні військова перевага НАТО агресивно зазнає виклику через швидке переозброєння росії, що підтримується китайськими технологіями та озброєна іранською та північнокорейською зброєю. Нам потрібно об'єднатися, впроваджувати інновації та досягати результатів. Саме для цього і призначений цей форум - заявив Рютте на брифінгу.

Він повідомив, що зусиллями НАТО було відкрито сотні виробничих ліній для виробництва більшої кількості бойової техніки.

За всіма напрямками ми відкрили сотні нових виробничих ліній та розширили існуючі. Зараз ми на шляху до виробництва більшої кількості кораблів, літаків та боєприпасів, ніж за останні десятиліття. І НАТО використовує свою унікальну силу для стимулювання попиту, розширення співпраці та посилення інновацій - повідомив генсекретар.

Він також наголосив, що не можна говорити про європейську безпеку без міцних атлантичних зв’язків.

План готовності до 2030 року обіцяє: немає оборони без сильної оборонної промисловості. І немає європейської безпеки без сильного відчуття атлантичних зв'язків. Тому нам потрібно припинити війни та заохочувати справді трансатлантичну співпрацю в галузі оборони. Тільки Європа та Північна Америка разом можуть піднятися та відповісти на виклик - підсумував Рютте.

Додамо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході. З початку 2025 року Україна вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги.