$41.870.04
48.020.18
ukenru
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
12:48 • 6002 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
09:02 • 35114 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
08:07 • 73511 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
24 червня, 07:47 • 84679 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
24 червня, 07:34 • 73586 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
24 червня, 06:40 • 55460 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 65669 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 59844 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 301008 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120493 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.2м/с
56%
744мм
Популярнi новини
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 114853 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 113993 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 98454 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є08:36 • 77878 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 83576 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 17778 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 20234 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 52149 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 83963 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 113518 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 11663 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 97873 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 176666 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 298836 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 165389 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський

Київ • УНН

 • 5928 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія планує нові військові операції на території НАТО, оскільки путін не має наміру зупиняти війну. Він наголосив на необхідності зупинити путіна в Україні та закликав європейські країни збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський

кремль планує нові військові операції на території НАТО.  Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає УНН.

Немає ознак того, що путін хоче зупинити війну. росія відхиляє, відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від США. путін думає лише про війну. Можливо він пов'язує своє власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. Тим довше він вбиває, тим довше він буде жити й наша розвідка це підтверджує. росія планує нові військові операції на території НАТО… 

- заявив Зеленський.

НАТО стикається з викликами через швидке переозброєння росії - Рютте24.06.25, 15:27 • 1980 переглядiв

Зеленський наголосив, що путіна потрібно зупинити зараз в Україні.

Але потрібно розуміти, що його мета за межами України. Європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Ми віримо, що 5% ВВП – це належний рівень 

- сказав Зеленський.

росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років - Пісторіус23.01.25, 05:04 • 118930 переглядiв

Доповнення

Зеленський заявляв, що росія може напасти на країну-члена НАТО протягом п'яти років для того, щоб перевірити Альянс. 

Президент України також заявив, що плани членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є "дуже повільними", додавши: "Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, путін може мати значно більші можливості.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
НАТО
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9