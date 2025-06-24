рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія планує нові військові операції на території НАТО, оскільки путін не має наміру зупиняти війну. Він наголосив на необхідності зупинити путіна в Україні та закликав європейські країни збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.
кремль планує нові військові операції на території НАТО. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає УНН.
Немає ознак того, що путін хоче зупинити війну. росія відхиляє, відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від США. путін думає лише про війну. Можливо він пов'язує своє власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. Тим довше він вбиває, тим довше він буде жити й наша розвідка це підтверджує. росія планує нові військові операції на території НАТО…
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Зеленський наголосив, що путіна потрібно зупинити зараз в Україні.
Але потрібно розуміти, що його мета за межами України. Європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Ми віримо, що 5% ВВП – це належний рівень
росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років - Пісторіус23.01.25, 05:04 • 118930 переглядiв
Доповнення
Зеленський заявляв, що росія може напасти на країну-члена НАТО протягом п'яти років для того, щоб перевірити Альянс.
Президент України також заявив, що плани членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є "дуже повільними", додавши: "Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, путін може мати значно більші можливості.