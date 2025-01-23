росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років - Пісторіус

Враховуючи зростання російської армії, зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках рф спробує атакувати країни НАТО. Саме тому до цього моменту особливо важливо забезпечити обороноздатність Альянсу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

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За словами Бориса Пісторіуса, військові експерти уважно слідкують за ситуацією в рф.

Військові експерти дуже уважно стежать за подіями в росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів - сказав політик.

Він зазначив, військові експерти вважають, що "путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни", зокрема на країни НАТО.

"Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети", - наголосив німецький міністр.

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