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Актуальное
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

Киев  •  УНН

 • 2629 просмотра

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Борис Писториус предупредил о теоретической угрозе нападения россии на страны НАТО в 2029-2030 годах. По его словам, к этому времени рф может увеличить армию до 1,5 млн солдат.

Учитывая рост российской армии, сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах рф попытается атаковать страны НАТО. Именно поэтому к этому моменту особенно важно обеспечить обороноспособность Альянса. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По словам Бориса Писториуса, военные эксперты внимательно следят за ситуацией в рф.

Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в россии. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы россии существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат

- сказал политик.

Он отметил, военные эксперты считают, что "путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в частности на страны НАТО.

"Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", - подчеркнул немецкий министр.

Напомним

Министр обороны Германии заверил, что поддержка Украины останется стабильной независимо от изменений в правительстве. Переговоры по пакету помощи на 3 миллиарда евро еще продолжаются из-за бюджетных вопросов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
natoNATO
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания

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