россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

Учитывая рост российской армии, сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах рф попытается атаковать страны НАТО. Именно поэтому к этому моменту особенно важно обеспечить обороноспособность Альянса. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

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По словам Бориса Писториуса, военные эксперты внимательно следят за ситуацией в рф.

Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в россии. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы россии существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат