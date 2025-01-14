Пісторіус розповів про майбутнє німецької підтримки України та пакет у 3 млрд

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Міністр оборони Німеччини запевнив, що підтримка України залишиться стабільною незалежно від змін в уряді. Переговори щодо пакету допомоги на 3 мільярди євро ще тривають через бюджетні питання.

Незважаючи на можливі зміни в уряді, підтримка України з боку Німеччини залишиться стабільною та рішучою. Водночас він зазначив, що переговори щодо пакету допомоги на 3 мільярди ще тривають. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН

"Насамперед хочу підкреслити, що, незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого, підтримка Німеччини залишиться надійною, міцною і рішучою. Немає сумнівів щодо цього. Що стосується пакету на 3 млрд, то ми робимо все, щоб він був. У нас ще не завершилися переговори уряду, бо це питання коштів. Їх там немає — це фіскальна проблема уряду щодо бюджету, нам треба її вирішити. Намагаємося досі знайти рішення, але ми ще не завершили наш переговорний процес, працюємо над цим", - зазначив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини додав, що налаштований оптимістично.

Раніше

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів з українським урядом. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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