Писториус рассказал о будущем немецкой поддержки Украины и пакете в 3 млрд

Несмотря на возможные изменения в правительстве, поддержка Украины со стороны Германии останется стабильной и решительной. В то же время он отметил, что переговоры по пакету помощи на 3 миллиарда еще продолжаются. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что, независимо от того, какое правительство придет после 23 февраля, поддержка Германии останется надежной, прочной и решительной. Нет сомнений на этот счет. Что касается пакета на 3 млрд, то мы делаем все, чтобы он был. У нас еще не завершились переговоры правительства, потому что это вопрос средств. Их там нет - это фискальная проблема правительства по бюджету, нам надо ее решить. Пытаемся до сих пор найти решение, но мы еще не завершили наш переговорный процесс, работаем над этим", - отметил Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что настроен оптимистично.

Ранее

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством.