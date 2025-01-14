Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом

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Борис Пісторіус несподівано прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр оборони Німеччини планує обговорити подальшу допомогу та отримати інформацію про ситуацію на фронті.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Політик СДПН повідомив інформаційному агентству dpa після прибуття, що хоче обговорити подальшу допомогу і отримати інформацію про ситуацію на фронті.

Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну. Не наодинці, а разом з "Великою п'ятіркою" та багатьма іншими союзниками

- заявив Пісторіус, якого зацитував німецький канал n-tv.

 За кілька днів до вступу на посаду президента США Дональда Трампа Пісторіус обговорив подальшу допомогу Україні зі своїми колегами з Польщі, Франції та Італії у Варшаві напередодні ввечері. 

Доповнення 

Міністр оборони Німеччини передав першу колісну гаубицю RCH 155 послу України. До кінця року Україна отримає ще 5 таких систем, а загалом планується поставка 54 гаубиць.

Борис Пісторіус заперечив інформацію про блокування канцлером пакету військової допомоги на 3 млрд євро. Міністр підтвердив, що новий пакет допомоги перебуває на стадії узгодження в уряді.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
sotsial-demokratychna-partiia-nimechchynyСоціал-демократична партія Німеччини
borys-pistoriusБорис Пісторіус
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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