Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом
Київ • УНН
Борис Пісторіус несподівано прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр оборони Німеччини планує обговорити подальшу допомогу та отримати інформацію про ситуацію на фронті.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Tagesschau.
Деталі
Політик СДПН повідомив інформаційному агентству dpa після прибуття, що хоче обговорити подальшу допомогу і отримати інформацію про ситуацію на фронті.
Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну. Не наодинці, а разом з "Великою п'ятіркою" та багатьма іншими союзниками
За кілька днів до вступу на посаду президента США Дональда Трампа Пісторіус обговорив подальшу допомогу Україні зі своїми колегами з Польщі, Франції та Італії у Варшаві напередодні ввечері.
Доповнення
Міністр оборони Німеччини передав першу колісну гаубицю RCH 155 послу України. До кінця року Україна отримає ще 5 таких систем, а загалом планується поставка 54 гаубиць.
Борис Пісторіус заперечив інформацію про блокування канцлером пакету військової допомоги на 3 млрд євро. Міністр підтвердив, що новий пакет допомоги перебуває на стадії узгодження в уряді.