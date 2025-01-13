Німеччина передала Україні першу САУ RCH 155

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Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав першу колісну гаубицю RCH 155 послу України. До кінця року Україна отримає ще 5 таких систем, а загалом планується поставка 54 гаубиць.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу 155-мм САУ RCH 155, пише УНН з посиланням на Міноборони ФРН.

Деталі

"Україна стане першим користувачем, який отримає нову колісну гаубицю RCH 155. 13 січня 2025 року міністр оборони Пісторіус прийняв поставку сучасної артилерійської системи 13 січня 2025 року від оборонної компанії KNDS у Касселі та передав її безпосередньо послу України в Німеччині Олексію Макеєву", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "Україна отримає нову систему озброєння навіть раніше від німецької армії". "Сьогоднішня передача першої колісної гаубиці RCH 155 Україні є наочним доказом того, що можливо, коли технологічна досконалість і спільність об'єднуються, - заявив міністр оборони Борис Пісторіус. - Це дуже важливий крок для України, для Німеччини як промислового майданчика та безпеки всіх нас у Європі". Україна може й надалі розраховувати на надійну та активну підтримку Німеччини, зазначили у Міноборони ФРН.

Посол України Олексій Макеєв, як зазначається, визнав прихильність Німеччини та висловив подяку. "Сьогодні для мене дуже особливий день. Наші потреби гостріші, ніж будь-коли раніше", - сказав він, додавши: "Коли ми одного дня сядемо за стіл переговорів, буде добре мати підтримку сильної німецької зброї та мати Німеччину на нашому боці".

"Загалом KNDS поставить Україні 54 колісні гаубиці RCH 155, перші шість систем - до кінця цього року", - ідеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

"Міжнародні партнери вже поставили в Україну 36 Panzerhaubitz 2000, з яких 25 поставила лише Німеччина. З середини 2027 року Україна також отримає ще 18 нових Panzerhaubitz 2000. Це означає, що загалом у її розпорядженні буде 54 Panzerhaubitz 2000", - вказали у Міноборони ФРН.

Зеленський обговорив із Пісторіусом збільшення військової допомоги Україні на 2025 рік09.01.25, 17:15 • 21503 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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