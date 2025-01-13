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Германия передала Украине первую САУ RCH 155

Германия передала Украине первую САУ RCH 155

Киев  •  УНН

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Министр обороны Германии Борис Писториус передал первую колесную гаубицу RCH 155 послу Украины. До конца года Украина получит еще 5 таких систем, а всего планируется поставка 54 гаубиц.

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую 155-мм САУ RCH 155, пишет УНН со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Детали

"Украина станет первым пользователем, который получит новую колесную гаубицу RCH 155. 13 января 2025 года министр обороны Писториус принял поставку современной артиллерийской системы 13 января 2025 года от оборонной компании KNDS в Касселе и передал ее непосредственно послу Украины в Германии Алексею Макееву", - говорится в сообщении.

Как указано, "Украина получит новую систему вооружения даже раньше немецкой армии". "Сегодняшняя передача первой колесной гаубицы RCH 155 Украине является наглядным доказательством того, что возможно, когда технологическое совершенство и общность объединяются, - заявил министр обороны Борис Писториус. - Это очень важный шаг для Украины, для Германии как промышленной площадки и безопасности всех нас в Европе". Украина может и в дальнейшем рассчитывать на надежную и активную поддержку Германии, отметили в Минобороны ФРГ.

Посол Украины Алексей Макеев, как отмечается, признал приверженность Германии и выразил благодарность. "Сегодня для меня очень особый день. Наши потребности острее, чем когда-либо прежде", - сказал он, добавив: "Когда мы однажды сядем за стол переговоров, будет хорошо иметь поддержку сильного немецкого оружия и иметь Германию на нашей стороне".

"В целом KNDS поставит Украине 54 колесные гаубицы RCH 155, первые шесть систем - до конца этого года", - говорится в сообщении Минобороны Германии.

"Международные партнеры уже поставили в Украину 36 Panzerhaubitz 2000, из которых 25 поставила только Германия. С середины 2027 года Украина также получит еще 18 новых Panzerhaubitz 2000. Это означает, что всего в ее распоряжении будет 54 Panzerhaubitz 2000", - указали в Минобороны ФРГ.

Зеленский обсудил с Писториусом увеличение военной помощи Украине на 2025 год09.01.25, 17:15 • 20938 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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