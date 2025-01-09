Зеленський обговорив із Пісторіусом збільшення військової допомоги Україні на 2025 рік

Зеленський і Пісторіус обговорили збільшення фінансування військової допомоги на 2025 рік на базі "Рамштайн". Німеччина найближчим часом передасть додаткові ракети для систем ППО.

Президент Володимир Зеленський і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі на базі "Рамштайн" обговорили можливість збільшення фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік. Пісторіус повідомив, що Німеччина передасть додаткові ракети до раніше поставлених систем ППО найближчим часом. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОП та допис Зеленського у Telegram. Військова допомога нашій державі на цей рік, постачання додаткових засобів ППО, майбутня робота формату "Рамштайн", підтримка українського виробництва озброєння й техніки – серед тем, які ми обговорили - повідомив Зеленський, Як заявив Зеленський, збільшення фінансування військової допомоги Україні критично важливе для нашої держави, щоби зміцнювати українські позиції на полі бою. Адже тільки так можна тиснути на росію та примушувати її до справедливого й тривалого миру. Окремо Президент наголосив на тому, що важливо й надалі посилювати українську протиповітряну оборону та надати Україні додаткові засоби ППО Пісторіус повідомив, що найближчим часом Німеччина передасть додаткові ракети до раніше поставлених систем. Також під час зустрічі лідери обговорили майбутню роботу формату "Рамштайн" і можливість фінансування українського виробництва озброєння й техніки за данською моделлю. Пісторіус анонсував поставку додаткових систем ППО і не тільки