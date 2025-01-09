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Пісторіус анонсував поставку додаткових систем ППО і не тільки

Київ • УНН

 • 26762 перегляди

Міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України. Також планується навчання 10 000 українських військових у Німеччині протягом року.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань України на американській базі в Рамштайні оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти. Про це УНН повідомляє із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину, незалежно від результатів виборів в країні, які відбудуться 23 лютого.

Також вказав, що обладнання, яке спочатку було обіцяно німецьким збройним силам, також буде поставлено в Україну. Водночас міністр оголосив про подальше навчання українських солдатів у Німеччині. Мета на цей рік - 10 000 осіб.

Доповнення 

На засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") сьогодні, 9 січня, затвердили вісім дорожніх карт, у яких визначені ключові цілі українського війська до 2027 року.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від США в розмірі 500 млн доларів. 

Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання у форматі "Рамштайн" більше інвестувати у виробництво українських дронів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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