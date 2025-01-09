Писториус анонсировал поставку дополнительных систем ПВО и не только
Киев • УНН
Министр обороны Германии Писториус анонсировал новые поставки систем ПВО и бронетехники для Украины. Также планируется обучение 10 000 украинских военных в Германии в течение года.
Министр обороны Германии Борис Писториус на заседании Контактной группы по вопросам Украины на американской базе в Рамштайне объявил о поставках новых систем противовоздушной обороны, а также боевых и машин пехоты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.
Детали
Писториус заявил, что Украина может рассчитывать на Германию, независимо от результатов выборов в стране, которые состоятся 23 февраля.
Также указал, что оборудование, которое изначально было обещано немецким вооруженным силам, также будет поставлено в Украину. В то же время министр объявил о дальнейшем обучении украинских солдат в Германии. Цель на этот год - 10 000 человек.
Дополнение
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн») сегодня, 9 января, утвердили восемь дорожных карт, в которых определены ключевые цели украинской армии до 2027 года.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания «Рамштейна» объявил о новом пакете военной помощи Украине от США в размере 500 млн долларов.
Президент Владимир Зеленский призвал участников заседания в формате «Рамштайн» больше инвестировать в производство украинских дронов.