Зеленський закликав учасників "Рамштайну" інвестувати більше в українські дрони

Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання у форматі "Рамштайн" більше інвестувати у виробництво українських дронів. Про це він сказав на засіданні в Німеччині, передає кореспондент УНН.

Я закликаю всіх вас ставати більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Інвестуйте більше в цю українську силу, тому що після війни - це стане й вашою силою - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що він 8 січня провів спеціальне засідання Ставки Верховного командувача.

"У фокусі було виробництво та постачання дронів для наших солдатів, армії, а також засобів РЕБ. Дрони є тим, що вже змінило природу війни. Сьогодні є пряма залежність зупинити просування ворога, зупинити втрачання людей й територій, для цього потрібні дрони. Дрони стримують ворога, вони утримують його на дистанції. Це можна зробити. Виробництво дронів в Україні більш ефективне з точки зору витрат ніж будь-де", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що цього року Україні хочуть поставити рекорд у кількості та якості дронів, які виробляє Україна та отримує від партнерів.

"Ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронту й на дронах, які необхідні для забезпечення безпеки, наприклад, морські дрони, дрони для дальнього ураження по військових об'єктах та інфраструктури на території ворога", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. Вітчизняні підприємства виготовили понад 1.5 млн FPV-дронів та інші типи безпілотників, включаючи ударні та розвідувальні.