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Зеленский призвал участников "Рамштайна" инвестировать больше в украинские дроны

Зеленский призвал участников "Рамштайна" инвестировать больше в украинские дроны

Киев  •  УНН

 • 8839 просмотра

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Президент призвал партнеров инвестировать в производство украинских дронов, отметив их эффективность. Украина планирует изготовить 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи ракет в 2024 году.

Президент Владимир Зеленский призвал участников заседания в формате «Рамштайн» больше инвестировать в производство украинских дронов. Об этом он сказал на заседании в Германии, передает корреспондент УНН.

Я призываю всех вас становиться более активно вовлеченными в наращивание арсенала дронов. Инвестируйте больше в эту украинскую силу, потому что после войны - это станет и вашей силой

- сказал Зеленский.

Президент сообщил, что он 8 января провел специальное заседание Ставки Верховного командующего.

«В фокусе было производство и поставки дронов для наших солдат, армии, а также средств РЭБ. Дроны являются тем, что уже изменило природу войны. Сегодня есть прямая зависимость остановить продвижение врага, остановить потери людей и территорий, для этого нужны дроны. Дроны сдерживают врага, они удерживают его на дистанции. Это можно сделать. Производство дронов в Украине более эффективное с точки зрения затрат чем где-либо», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в этом году Украине хотят поставить рекорд в количестве и качестве дронов, которые производит Украина и получает от партнеров.

«Мы фокусируемся на дронах, в которых нуждаются наши бригады, чтобы удерживать линию фронта и на дронах, которые необходимы для обеспечения безопасности, например, морские дроны, дроны для дальнего поражения по военным объектам и инфраструктуре на территории врага», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский поручил произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

В 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. Отечественные предприятия изготовили более 1.5 млн FPV-дронов и другие типы беспилотников, включая ударные и разведывательные.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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