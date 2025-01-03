30 тисяч дронів та близько 3 тисяч ракет: Шмигаль розповів про завдання для ОПК
Київ • УНН
Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів, також у планах - близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів. На озброєння та військову техніку з бюджету виділено 739 млрд грн.
Президент Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
"Цьогоріч маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість - 2 трильйони 230 млрд грн. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів", - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що у межах проєкту "Зброя перемоги" запустять довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.
Завдання від Президента України - виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів
Також він зазначив, що Україна буде розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів.
"У сфері безпеки також особливу увагу приділимо розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Шмигаль заявляв, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли в 6 разів.
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