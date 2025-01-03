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30 тысяч дронов и около 3 тысяч ракет: Шмыгаль рассказал о задачах для ОПК

30 тысяч дронов и около 3 тысяч ракет: Шмыгаль рассказал о задачах для ОПК

Киев  •  УНН

 • 11360 просмотра

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Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов, также в планах - около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. На вооружение и военную технику из бюджета выделено 739 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский поручил произвести не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3000 крылатых ракет и ракет-дронов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

«В этом году имеем рекордный бюджет, чтобы обеспечить нашу армию и усилить оборонную промышленность - 2 триллиона 230 млрд грн. Каждая гривна налогоплательщиков из госбюджета будет снова направляться на эти цели. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд грн. Планы отечественных предприятий ОПК предусматривают наращивание имеющихся производственных возможностей до 30 млрд долларов», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в рамках проекта «Оружие победы» запустят долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

Задача от Президента Украины - произвести не менее 30 000 дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3000 крылатых ракет и ракет-дронов

- написал Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина будет развивать «датскую модель», по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидаем привлечь более 1 млрд долларов.

«В сфере безопасности также особое внимание уделим развитию системы укрытий по финской модели. Это государственно-частное партнерство, которое предусматривает большую сеть надежных укрытий», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что способности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в 6 раз.

Украина производит более 96% дронов для армии: что известно о масштабах производства28 дек. 2024, 15:16 • 22388 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль