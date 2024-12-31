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Україна збільшила оборонні потужності у 6 разів - Шмигаль

Україна збільшила оборонні потужності у 6 разів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 23067 перегляди

Український ОПК значно наростив виробництво, залучивши понад 800 компаній. Через проєкт "Армія дронів" закуплено 1,2 млн безпілотників, а вітчизняна продукція складає понад 96% у сегменті дронів.

Спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли в 6 разів. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних та приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї та техніки допущено до експлуатації з них половина українського виробництва. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96% , через проєкт "Армія дронів" закупили понад 1,2 млн безпілотників

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що самохідних артсистем Україна виготовляє більше ніж будь-яка країна вільного світу.

"Значно просунулася ракетна програма, була створена українська далекобійна зброя", - додав Шмигаль.

Умєров: у 2025 році збільшимо виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет02.10.24, 12:48 • 15722 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
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