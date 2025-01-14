Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

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Политик СДПН сообщил информационному агентству dpa после прибытия, что хочет обсудить дальнейшую помощь и получить информацию о ситуации на фронте.

Для меня важно показать этим визитом, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не в одиночку, а вместе с "Большой пятеркой" и многими другими союзниками