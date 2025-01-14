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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом

Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом

Киев  •  УНН

 • 7364 просмотра

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Борис Пісторіус неожиданно прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством. Министр обороны Германии планирует обсудить дальнейшую помощь и получить информацию о ситуации на фронте.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Политик СДПН сообщил информационному агентству dpa после прибытия, что хочет обсудить дальнейшую помощь и получить информацию о ситуации на фронте.

Для меня важно показать этим визитом, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не в одиночку, а вместе с "Большой пятеркой" и многими другими союзниками

- заявил Писториус, которого процитировал немецкий канал n-tv.

 За несколько дней до вступления в должность президента США Дональда Трампа Писториус обсудил дальнейшую помощь Украине со своими коллегами из Польши, Франции и Италии в Варшаве накануне вечером. 

Дополнение 

Министр обороны Германии передал первую колесную гаубицу RCH 155 послу Украины. До конца года Украина получит еще 5 таких систем, а всего планируется поставка 54 гаубиц.

Борис Писториус опроверг информацию о блокировании канцлером пакета военной помощи на 3 млрд евро. Министр подтвердил, что новый пакет помощи находится на стадии согласования в правительстве.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
sotsial-demokraticheskaya-partiya-germaniiСоциал-демократическая партия Германии
borys-pistoriusБорис Писториус
ukrainaУкраина
kievКиев

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