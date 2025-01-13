Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро. Про це інформує німецька державна телерадіокомпанія DW, передає УНН.

Деталі

За інформацією DW, Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заперечив блокування військової допомоги Україні з боку канцлера в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, яке буде опубліковано в понеділок, 13 січня 2025 року.

Міністр оборони Німеччини додав, що внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено.

Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву