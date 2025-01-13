Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні
Київ • УНН
Боріс Пісторіус заперечив інформацію про блокування канцлером пакету військової допомоги на 3 млрд євро. Міністр підтвердив, що новий пакет допомоги перебуває на стадії узгодження в уряді.
Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував заяви про те, що канцлер Олаф Шольц блокує додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю три мільярди євро. Про це інформує німецька державна телерадіокомпанія DW, передає УНН.
Деталі
За інформацією DW, Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заперечив блокування військової допомоги Україні з боку канцлера в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, яке буде опубліковано в понеділок, 13 січня 2025 року.
Жодної блокади немає
Міністр оборони Німеччини додав, що внутрішнє узгодження нового пакета допомоги в уряді ще не завершено.
Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву
Остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.
Нагадаємо
МЗС та Міноборони ФРН підготували план додаткової військової допомоги Україні на 3 млрд євро. Канцлер Шольц не схвалив ініціативу, пояснюючи це достатнім фінансуванням на 2025 рік.