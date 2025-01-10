Нова мільярдна допомога на зброю Україні від ФРН: Шольц не схвалив, хоча МЗС та Міноборони Німеччини підтримують

В уряді Німеччини точаться суперечки щодо подальших поставок німецького озброєння Україні: канцелярія Олафа Шольца поки гальмує відповідні плани, які схвалюють міністр закордонних справ Анналена Бербок (Зелені) і міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН).

Передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

За інформацією німецького видання, міністр закордонних справ Бербок і міністр оборони Пісторіус хочуть надати Україні нову мільярдну допомогу на зброю. Представники уряду хочуть мобілізувати додатковий бюджет у розмірі близько трьох мільярдів євро для терміново необхідних додаткових поставок зброї в Україну до федеральних виборів 23 лютого.

Однак канцелярія Олафа Шольца гальмує плани щодо додаткової військової допомоги. У кулуарах навколо цього проекту вже кілька тижнів точаться суперечки. - пише Der Spiegel.

У кулуарах навколо цього проекту вже кілька тижнів точаться суперечки. Міністерства Бербока і Пісторіуса почали формувати новий пакет допомоги Україні, хоча це старт відповідної підготовки відбувся після того, як коаліція "Світлофор" розпалася в листопаді 2024 року.

Військові експерти з українського штабу міністерства оборони склали список нагально необхідних систем озброєнь, серед яких три додаткові батареї ППО "Ірис-Т" з боєприпасами, більше керованих ракет "Патріот", десять колісних гаубиць і більше артилерійських боєприпасів. - пише видання.

Також надано пояснення, яким чином це було б можливо:

Федеральний уряд звернувся до бюджетного комітету Бундестагу з проханням про так звані понадбюджетні видатки з розділу 60 перед новими виборами.

Пісторіус анонсував поставку додаткових систем ППО і не тільки

У минулому уряд Німеччини вже використовував цей важіль для мобілізації додаткової допомоги для Україн. Також у цьому році, таке зобов'язання стало б важливим сигналом для України, що німецька допомога у сфері озброєнь не вичерпається.

Але є інші аспекти:

Нагальні потреби України не були передбачені в попередньому плануванні.

Німеччина враховує значне прискорення російського просування та "втрату важливих українських оборонних позицій", що як пише Spiegel - "значно погіршили військову ситуацію в Україні за останні місяці".

Після перемоги Дональда Трампа на виборах незрозуміло, чи продовжуватимуть США надавати військову підтримку Україні після його вступу на посаду 20 січня, додає видання.

Вагома притичина:

У кінці року канцелярія Шольца неофіційно повідомила обом палатам, що не підтримує ідею додаткового бюджету в мільярд євро.

Відомство канцлера обґрунтовує своє вето проти плану на три мільярди євро тим, що не хоче ставити майбутній федеральний уряд перед доконаним фактом. Крім того, офіс Шольца не бачить нагальної потреби в діях.

На цей рік Україні все ще доступна достатня кількість коштів з боку Німеччини, йдеться в заяві. У попередньому бюджеті на 2025 рік передбачено близько 4 мільярдів євро на військову допомогу; Україна також може скористатися ще одним кредитним банком - 50-мільярдним кредитом, наданим країнами G7, який фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських державних активів.

Станом на зараз, офіційно причетні міністерства поки не коментують суперечку щодо нової допомоги Україні від Німеччини.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував заяву депутата ХДС про плановану зустріч з путіним перед виборами до Бундестагу. СДПН вимагає публічних вибачень від Родеріха Кізеветтера за поширення неправдивої інформації.

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