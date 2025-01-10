Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают

ukenru
Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
08:15 • 10689 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 100348 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 116846 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 123288 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 127081 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
 • 114536 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 120918 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 194909 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 143135 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 166063 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака дронов на Киевскую область: ПВО работает в девяти областях Украины

Ночная атака дронов на Киевскую область: ПВО работает в девяти областях Украины

 • 53336 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

 • 53115 просмотра
В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

 • 54508 просмотра
Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной

Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной

03:07 • 51149 просмотра
российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

04:39 • 51969 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 194909 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 157262 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 161344 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 206916 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 209384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

08:46 • 846 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 106481 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 114840 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 113495 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 111967 просмотра
Актуальное
Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают

Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают

Киев  •  УНН

 • 2011 просмотра

Read in English

МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год.

В правительстве Германии идут споры относительно дальнейших поставок немецкого вооружения Украине: канцелярия Олафа Шольца пока тормозит соответствующие планы, которые одобряют министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ).

Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

По информации немецкого издания, министр иностранных дел Бербок и министр обороны Писториус хотят предоставить Украине новую миллиардную помощь на оружие. Представители правительства хотят мобилизовать дополнительный бюджет в размере около трех миллиардов евро для срочно необходимых дополнительных поставок оружия в Украину до федеральных выборов 23 февраля.

Однако канцелярия Олафа Шольца тормозит планы по дополнительной военной помощи. В кулуарах вокруг этого проекта уже несколько недель идут споры.

- пишет Der Spiegel. 

В кулуарах вокруг этого проекта уже несколько недель идут споры. Министерства Бербока и Писториуса начали формировать новый пакет помощи Украине, хотя это старт соответствующей подготовки состоялся после того, как коалиция «Светофор» распалась в ноябре 2024 года.

Военные эксперты из украинского штаба министерства обороны составили список срочно необходимых систем вооружений, среди которых три дополнительные батареи ПВО «Ирис-Т» с боеприпасами, больше управляемых ракет «Патриот», десять колесных гаубиц и больше артиллерийских боеприпасов. - пишет издание.

Также предоставлено объяснение, каким образом это было бы возможно:

Федеральное правительство обратилось в бюджетный комитет Бундестага с просьбой о так называемых сверхбюджетных расходах из раздела 60 перед новыми выборами.

Писториус анонсировал поставку дополнительных систем ПВО и не только09.01.25, 16:10 • 22825 просмотров

В прошлом правительство Германии уже использовало этот рычаг для мобилизации дополнительной помощи для Украины. Также в этом году, такое обязательство стало бы важным сигналом для Украины, что немецкая помощь в сфере вооружений не иссякнет.

Image

Но есть другие аспекты:

Насущные потребности Украины не были предусмотрены в предыдущем планировании.

Германия учитывает значительное ускорение российского продвижения и «потерю важных украинских оборонительных позиций», что как пишет  Spiegel - «значительно ухудшили военную ситуацию в Украине за последние месяцы».

После победы Дональда Трампа на выборах непонятно, будут ли США продолжать оказывать военную поддержку Украине после его вступления в должность 20 января, добавляет издание.

Это очень важно:

В конце года канцелярия Шольца неофициально сообщила обеим палатам, что не поддерживает идею дополнительного бюджета в миллиард евро.

Ведомство канцлера обосновывает свое вето против плана на три миллиарда евро тем, что не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Кроме того, офис Шольца не видит насущной необходимости в действиях.

На этот год Украине все еще доступно достаточное количество средств со стороны Германии, говорится в заявлении. В предыдущем бюджете на 2025 год предусмотрено около 4 миллиардов евро на военную помощь; Украина также может воспользоваться еще одним кредитным банком - 50-миллиардным кредитом, предоставленным странами G7, который финансируется за счет поступлений от замороженных российских государственных активов.

По состоянию на сейчас, официально причастные министерства пока не комментируют спор относительно новой помощи Украине от Германии.

Напомним,

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.

Зеленский обсудил с Писториусом увеличение военной помощи Украине на 2025 год09.01.25, 17:15 • 19302 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаНовости Мира
bundestagБундестаг
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
donald-trampДональд Трамп
iris-tИРИС-Т
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы