Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают

В правительстве Германии идут споры относительно дальнейших поставок немецкого вооружения Украине: канцелярия Олафа Шольца пока тормозит соответствующие планы, которые одобряют министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ).

Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

По информации немецкого издания, министр иностранных дел Бербок и министр обороны Писториус хотят предоставить Украине новую миллиардную помощь на оружие. Представители правительства хотят мобилизовать дополнительный бюджет в размере около трех миллиардов евро для срочно необходимых дополнительных поставок оружия в Украину до федеральных выборов 23 февраля.

Однако канцелярия Олафа Шольца тормозит планы по дополнительной военной помощи. В кулуарах вокруг этого проекта уже несколько недель идут споры. - пишет Der Spiegel.

В кулуарах вокруг этого проекта уже несколько недель идут споры. Министерства Бербока и Писториуса начали формировать новый пакет помощи Украине, хотя это старт соответствующей подготовки состоялся после того, как коалиция «Светофор» распалась в ноябре 2024 года.

Военные эксперты из украинского штаба министерства обороны составили список срочно необходимых систем вооружений, среди которых три дополнительные батареи ПВО «Ирис-Т» с боеприпасами, больше управляемых ракет «Патриот», десять колесных гаубиц и больше артиллерийских боеприпасов. - пишет издание.

Также предоставлено объяснение, каким образом это было бы возможно:

Федеральное правительство обратилось в бюджетный комитет Бундестага с просьбой о так называемых сверхбюджетных расходах из раздела 60 перед новыми выборами.

Писториус анонсировал поставку дополнительных систем ПВО и не только

В прошлом правительство Германии уже использовало этот рычаг для мобилизации дополнительной помощи для Украины. Также в этом году, такое обязательство стало бы важным сигналом для Украины, что немецкая помощь в сфере вооружений не иссякнет.

Но есть другие аспекты:

Насущные потребности Украины не были предусмотрены в предыдущем планировании.

Германия учитывает значительное ускорение российского продвижения и «потерю важных украинских оборонительных позиций», что как пишет Spiegel - «значительно ухудшили военную ситуацию в Украине за последние месяцы».

После победы Дональда Трампа на выборах непонятно, будут ли США продолжать оказывать военную поддержку Украине после его вступления в должность 20 января, добавляет издание.

Это очень важно:

В конце года канцелярия Шольца неофициально сообщила обеим палатам, что не поддерживает идею дополнительного бюджета в миллиард евро.

Ведомство канцлера обосновывает свое вето против плана на три миллиарда евро тем, что не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Кроме того, офис Шольца не видит насущной необходимости в действиях.

На этот год Украине все еще доступно достаточное количество средств со стороны Германии, говорится в заявлении. В предыдущем бюджете на 2025 год предусмотрено около 4 миллиардов евро на военную помощь; Украина также может воспользоваться еще одним кредитным банком - 50-миллиардным кредитом, предоставленным странами G7, который финансируется за счет поступлений от замороженных российских государственных активов.

По состоянию на сейчас, официально причастные министерства пока не комментируют спор относительно новой помощи Украине от Германии.

Напомним,

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление депутата ХДС о планируемой встрече с Путиным перед выборами в Бундестаг. СДПГ требует публичных извинений от Родериха Кизеветтера за распространение ложной информации.

Зеленский обсудил с Писториусом увеличение военной помощи Украине на 2025 год