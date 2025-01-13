Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине
Киев • УНН
Борис Писториус опроверг информацию о блокировании канцлером пакета военной помощи на 3 млрд евро. Министр подтвердил, что новый пакет помощи находится на стадии согласования в правительстве.
Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью три миллиарда евро. Об этом информирует немецкая государственная телерадиокомпания DW, передает УНН.
Детали
По информации DW, Министр обороны Германии Борис Писториус отрицал блокирование военной помощи Украине со стороны канцлера в интервью газете Tagesspiegel, которое будет опубликовано в понедельник, 13 января 2025 года.
Никакой блокады нет
Министр обороны Германии добавил, что внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено.
Писториус отметил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь же должно быть принято политическое решение о его предоставлении Киеву
Окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.
Напомним
МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год.