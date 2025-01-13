Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью три миллиарда евро. Об этом информирует немецкая государственная телерадиокомпания DW, передает УНН.

Детали

По информации DW, Министр обороны Германии Борис Писториус отрицал блокирование военной помощи Украине со стороны канцлера в интервью газете Tagesspiegel, которое будет опубликовано в понедельник, 13 января 2025 года.

Министр обороны Германии добавил, что внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено.

Писториус отметил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь же должно быть принято политическое решение о его предоставлении Киеву