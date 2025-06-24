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Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
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Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
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Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения

Киев • УНН

 • 4736 просмотра

Высший антикоррупционный суд 25 июня рассмотрит ходатайство о мере пресечения для вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере.

Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения

Высший антикоррупционный суд завтра, 25 июня, планирует рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения к вице-премьер-министру - министру национальной единства Украины Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

(Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения вице-премьер-министру - министру национальной единства – ред.) назначено на 11:00 25 июня 

- сообщила Чемерис.

Контекст

Вице-премьер-министр - министр национальной единства Украины Алексей Чернышов после визита в Национальное антикоррупционное бюро сообщил, что получил подозрение.

Впоследствии САП официально сообщила, что Алексею Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщают, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что командировка для Чернышова подписана до конца этой недели.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

Дополнение

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития громад и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.  

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Нафтогаз
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
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