Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд завтра, 25 червня, планує розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу до віцепремʼєр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.

(Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу віцепремʼєр-міністру - міністру національної єдності – ред.) призначена на 11:00 25 червня - повідомила Чемерис.

Контекст

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов після візиту до Національного антикорупційного бюро повідомив, що отримав підозру.

Згодом САП офіційно повідомила, що Олексію Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляють, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відрядження для Чернишова підписане до кінця цього тижня.

22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.

Доповнення

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.