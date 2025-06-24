Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии

Заявление заместителя министра здравоохранения Эдема Адаманова о том, что после введения нового регулирования пациенты стали меньше тратить средств на лекарства, спровоцировало возмущение представителей малого аптечного бизнеса. Они заговорили об уничтожении малого аптечного бизнеса. Председатель ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация ФАРМРАДА" Елена Прудникова в эксклюзивном комментарии УНН отметила, что из-за новых правил малые аптеки не смогут отпускать лекарства по программе "Доступные лекарства" и потеряют лицензию.

Смотрите, 1 июля вступают в силу изменения в лицензионные условия, что все аптечные учреждения должны заключить договор с Национальной службой здоровья на "Доступные лекарства". Но проблема малых аптек в том, что государство 100% зарегулировало наценки. И если наценка в аптеке была 35%, она сейчас стала 19%, мы в убытке - пояснила Прудникова.

По ее словам, на препараты, отпускаемые по программе "Доступные лекарства" действуют дополнительные ограничения - наценка ограничивается до 10%, поэтому средний уровень прибыли аптек падает еще больше.

То есть, мы не можем обеспечить себе закупку программного обеспечения, закупку лекарственных средств, которые мы должны будем отпускать населению и ждать две недели, пока государство нам вернет средства - отметила Прудникова.

Она напоминает, что еще в начале запуска программы чиновники обещали, что государство покроет расходы аптек на цифровизацию — однако обещания не выполнены. "Они нам рассказали, что будете отпускать (лекарства – ред.) по электронным, не по бумажным (рецептам – ред.)… будет программное обеспечение, вы ни за что не платить не будете. А потом, когда создали эти электронные платформы, оказалось, что мы за все платим" - говорит Прудникова.

Еще одно возмущение вызывает финансирование новосоздаваемого контролирующего органа, которое ляжет преимущественно на плечи бизнеса. "До 27-го года государство создает орган контроля и 70% будет оплачивать бизнес финансированием органа контроля, и 30% только государство. Они еще хотят с нас денег, чтобы мы платили за орган контроля. Потому что это так есть в Евросоюзе", - отметила Прудникова.

Она отмечает, что реформа ударила как по малым, так и по крупным игрокам рынка. По ее словам, ситуация с налогообложением демонстрирует масштаб экономических потерь. "Если аптечные сети платили 4,5 миллиарда гривен в год налогов, государство минимум потеряло 2 миллиарда гривен, потому что они убыточны стали, из-за их регулирования",- пояснила Прудникова.

Отдельно она подчеркивает, что после отмены маркетинговых соглашений аптеки потеряли инструменты конкуренции, а потребитель — реальные скидки. Реформа, по ее словам, отрезала возможности для гибкости на рынке, а чиновники — вместо диалога — занимаются пиаром.

Прудникова считает, что отчет в соцсетях о "снижении цен" — это попытка чиновников сохранить свои должности.

Добавим

В целом победный пост заместителя министра Эдема Адаманова о достижениях реформы фармацевтического рынка собрал шквал негативных комментариев фармацевтического сообщества и врачей. Чиновнику указали на то, что на самом деле лекарства дорожают.

Напомним

Уже более трех месяцев фармацевтический рынок в Украине работает по новым правилам, среди прочего - запрещено заключение маркетинговых договоров между производителями лекарственных средств и аптеками. Изменения внедрялись для того, чтобы снизить цены на лекарства, однако реальность оказалась противоположной - стоимость препаратов не изменилась, а кое-где и выросла.

Позицию о том, что запрет маркетинга не принес обещанного эффекта, признали даже в Министерстве здравоохранения. Кроме того, существенного улучшения не почувствовали и пациенты.

Ранее Минздрав представил на обсуждение новый проект постановления о маркетинге. Вместо полного запрета предлагается установить ограничения на расходы производителей лекарственных средств на маркетинговые услуги. Согласно обновленному документу, такие расходы не могут превышать 20% от общего объема реализации безрецептурных препаратов (без НДС) за предыдущий год. Однако, цифра в 20% является лишь "красивой оберткой", за которой скрываются совсем другие расчеты - в реальности аптеки получат лишь 3,5% маркетинга.

Вместо ожидаемого эффекта от нововведений - пациенты сталкиваются с неприятной реальностью: многие популярные препараты, не попавшие в список Минздрава, за последние месяцы подорожали. Это особенно болезненно для тех, кто регулярно покупает несколько наименований лекарств - ежемесячные расходы растут, а обещанного облегчения кошелька так и не произошло.

Новая попытка урегулировать ситуацию - постановлением с ограничением маркетинга до 20% - выглядит, как попытка "сохранить лицо", но не решить проблему. В реальности аптеки получат не 20%, а всего 3,5% - и это не позволит им восстановить программы скидок, социальные проекты и покрытие логистических расходов. А значит, вопрос цены для пациента, как и раньше, остается открытым.