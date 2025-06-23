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Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи

Киев • УНН

 • 4222 просмотра

Актер Эзра Миллер возвращается в кино после трехлетнего перерыва, вызванного скандалами, и сыграет в новом фильме режиссера Линн Рэмзи, с которой они уже сотрудничали ранее. Участие Миллера в Каннском фестивале стало первым публичным шагом после объявления о проблемах с психическим здоровьем.

Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи

После трехлетнего перерыва, вызванного серией скандалов и обвинений, актер Эзра Миллер объявил о намерении вернуться к кинематографу. Первым его проектом станет совместная работа с режиссером Линн Рэмзи, с которой они уже сотрудничали в фильме "Что-то не так с Кевином". Миллер назвал эту ленту "вероятно первым", что он сделает после долгой паузы, и признался, что участие в Каннском фестивале стало для него сложным, но важным шагом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Звезда фильма "Флэш" готовится к возвращению в мир кино в сотрудничестве с режиссером Линн Рэмзи.

Миллер посетил премьеру нового фильма Рэмзи Die My Love на Каннском кинофестивале и позже дал интервью итальянскому изданию Lo Speciale Giornale, в котором поделился своими планами.

"Я снова работаю с ней, и это, вероятно, будет первое, что я сделаю. Это фильм, который мы с ней пишем вместе", - рассказал он.

Актер подчеркнул, что приехал в Канны не столько из-за желания, сколько по просьбе Рэмзи, которую назвал "одним из величайших ныне живущих кинематографистов".

"Я приехал в Канны, потому что она попросила меня приехать, и если есть что-то, во что я действительно до сих пор верю в своей жизни, то это преданность своему народу, своим близким… превыше всего", - сказал он.

В то же время Эзра признался, что участие в фестивале было непростым шагом.

"Это сложный момент для возвращения. Если вы провели в опасности три года, я не рекомендую ехать сразу в Канны. Но да, я сделал это для Линн. Я бы сделал все для Линн", – добавил он.

Дополнение

После громкого релиза "Флэш" в 2023 году, карьера Миллера оказалась под угрозой из-за ряда скандалов - арестов за хулиганство, обвинений в домогательствах и т.д. Репутация актера оказалась подмоченной.

В августе 2022 года Миллер публично извинился и заявил, что обратился за помощью из-за "сложных проблем с психическим здоровьем".

"Когда работаешь в этой отрасли, оказываешься в глубоких отношениях со многими людьми, которым совершенно безразлично до тебя или твоего благополучия. Так что не то чтобы я не испытывал большого раскаяния или сожаления за многие вещи, которые я сделал, и многие вещи, что произошли за это время, но я действительно благодарен за уроки, которые принесла эта пропасть", - поделился он в недавнем разговоре с журналистами.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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