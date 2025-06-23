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Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі

Київ • УНН

 • 4512 перегляди

Актор Езра Міллер повертається у кіно після трирічної перерви, спричиненої скандалами, і зіграє у новому фільмі режисерки Лінн Ремзі, з якою вони вже співпрацювали раніше. Участь Міллера у Каннському фестивалі стала першим публічним кроком після оголошення про проблеми з психічним здоров'ям.

Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі

Після трирічної перерви, спричиненої серією скандалів та звинувачень, актор Езра Міллер оголосив про намір повернутися до кінематографа. Першим його проєктом стане спільна робота з режисеркою Лінн Ремзі, з якою вони вже співпрацювали у фільмі "Поговоримо про Кевіна". Міллер назвав цю стрічку "ймовірно першим", що він зробить після довгої паузи, і зізнався, що участь у Каннському фестивалі стала для нього складним, але важливим кроком. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Зірка фільму "Флеш" готується до повернення у світ кіно у співпраці з режисеркою Лінн Ремзі/

Міллер відвідав прем’єру нового фільму Ремзі Die My Love на Каннському кінофестивалі та пізніше дав інтерв’ю італійському виданню Lo Speciale Giornale, у якому поділився своїми планами.

"Я знову працюю з нею, і це, ймовірно, буде перше, що я зроблю. Це фільм, який ми з нею пишемо разом", - розповів він.

Актор наголосив, що приїхав до Канн не стільки через бажання, скільки через прохання Ремзі, яку назвав "одним із найвидатніших нині живих кінематографістів".

"Я приїхав до Канн, бо вона попросила мене приїхати, і якщо є щось, у що я справді досі вірю у своєму житті, то це відданість своєму народові, своїм близьким… понад усе", - сказав він.

Водночас Езра зізнався, що участь у фестивалі була непростим кроком.

"Це складний момент для повернення. Якщо ви провели в небезпеці три роки, я не рекомендую їхати одразу до Канн. Але так, я зробив це для Лінн. Я б зробив усе для Лінн", – додав він.

Доповнення

Після гучного релізу "Флеш" у 2023 році, кар’єра Міллера опинилася під загрозою через низку скандалів - арешти за хуліганство, звинувачення у домаганнях тощо. Репутація актора опинилась підмоченою.

У серпні 2022 року Міллер публічно вибачився та заявив, що звернувся по допомогу через "складні проблеми з психічним здоров’ям".

"Коли працюєш у цій галузі, опиняєшся в глибоких стосунках з багатьма людьми, яким зовсім байдуже до тебе чи твого благополуччя. Тож не те щоб я не відчував великого докору сумління чи жалю за багато речей, які я зробив, і багато речей, що сталися за той час, але я справді вдячний за уроки, які принесла ця прірва", - поділився він у нещодавній розмові з журналістами.

Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13.06.25, 17:16 • 82081 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Каннський кінофестиваль
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