Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"

Керівник DC Studios Джеймс Ганн підтвердив, що ведеться робота над сценарієм нового фільму про "Диво-жінку" в межах оновленого кіновсесвіту DC. Хто зіграє амазонську героїню - поки невідомо, але, попередньо, Галь Гадот до цієї ролі не повернеться.

Про це пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

За словами керівника DC Studios Джеймса Ганна, як передає видання, для Всесвіту DC готується сценарій для нового фільму про Диво-жінку.

Ми працюємо над "Диво-жінкою". Сценарій "Диво-жінки" пишеться прямо зараз - сказав він.

Водночас Галь Гадот, яка зіграла цього персонажа у фільмі "Диво-жінка" 2017 року та його продовженні "Диво-жінка 1984" (2020).

Вона також з'являлася у фільмах "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (2016) та "Ліга Справедливості" (2017) та в епізодичних ролях у фільмах "Шазам! Лють богів". "Флеш" цього разу не втілить роль амазонської героїні. Про це повідомляло видання Variety у 2023 році.

Доповнення

Наразі заплановані релізи фільмів у Всесвіті DC: "Супермен" у кінотеатрах з 11 липня, а "Супержінка: Світ майбутнього" вийде 26 червня 2026 року. Фільм про лиходія Глиняного обличчя заплановано на 11 вересня 2026 року, режисером якого буде Джеймс Воткінс ("Не говори зло").

Нещодавно Ганн повторив, що продовження фільму "Бетмен", яке не входить до Всесвіту DC, все ще є пріоритетом для студії.

Те, що робить Метт, все ще дуже важливо, попри всі чутки про протилежне. Ми маємо побачити цей сценарій найближчим часом, і я не можу дочекатися – сказав він, а потім додав.

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