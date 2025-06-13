Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн подтвердил, что ведется работа над сценарием нового фильма о "Чудо-женщине" в рамках обновленной киновселенной DC. Кто сыграет амазонскую героиню - пока неизвестно, но, предварительно, Галь Гадот к этой роли не вернется.

Об этом пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

По словам руководителя DC Studios Джеймса Ганна, как передает издание, для Вселенной DC готовится сценарий для нового фильма о Чудо-женщине.

Мы работаем над "Чудо-женщиной". Сценарий "Чудо-женщины" пишется прямо сейчас - сказал он.

В то же время Галь Гадот, которая сыграла этого персонажа в фильме "Чудо-женщина" 2017 года и его продолжении "Чудо-женщина 1984" (2020).

Она также появлялась в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016) и "Лига Справедливости" (2017) и в эпизодических ролях в фильмах "Шазам! Ярость богов". "Флэш" на этот раз не воплотит роль амазонской героини. Об этом сообщало издание Variety в 2023 году.

Дополнение

Сейчас запланированы релизы фильмов во Вселенной DC: "Супермен" в кинотеатрах с 11 июля, а "Суперженщина: Мир будущего" выйдет 26 июня 2026 года. Фильм о злодее Глиняном лице запланирован на 11 сентября 2026 года, режиссером которого будет Джеймс Воткинс ("Не говори зла").

Недавно Ганн повторил, что продолжение фильма "Бэтмен", которое не входит во Вселенную DC, все еще является приоритетом для студии.

То, что делает Мэтт, все еще очень важно, несмотря на все слухи об обратном. Мы должны увидеть этот сценарий в ближайшее время, и я не могу дождаться – сказал он, а затем добавил.

Напомним

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