Nintendo Switch 2 отримає потужність PS4 Pro, але з обмеженням - ЗМІ

Відповідно до останніх витоків з невизначених джерел, які активно обговорюються в соціальних мережах, Nintendo Switch працюватиме на рівні потужності PS4 Pro. Про це пише Forbes, передає УНН.

Деталі

Чутки про майбутню консолю Nintendo Switch 2 зростають, хоча у компанії традиційно відмовляються надавати будь-яку інформацію про Switch 2 даючи зрозуміти, що не буде говорити раніше запланованої презентації.

Як пише Forbes, посилаючись на неназване джерело, Nintendo Switch 2 працюватиме на рівнях потужності PS4 Pro, що "є значним стрибком у порівнянні з його поточними можливостями, які застрягли в епоху PS3".

Але стосовно , слід зауважити наступне: режим, в якому більшість людей грають на Switch (мається на увазі ручний режим) - не матиме таких самих можливостей - відповідно до ідеї PS4 Pro. Остання полягає в тому, щоб грати на приставці, коли вона під'єднана до док-станції, а не в ручному режимі. Це нібито близько до базової PS4.

Як би там не було, згідно з інформацією, наданою інсайдером наразі компанія активно розробляє патчі для оптимізації існуючих ігор для нового обладнання. Ці оновлення, які, як повідомляється, призначені для покращення дозволу та продуктивності, можуть дебютувати разом із трейлером консолі.

Чутки під час обговорення в соцмережах про те, що флагманські ігри (як-от The Legend of Zelda: Breath of the Wild і Tears of the Kingdom), можуть працювати в приголомшливій роздільній здатності 4K, стають дедалі наполегливішими.

Нагадаємо

Nintendo підтвердила сумісність майбутньої консолі Switch 2 з іграми від попередньої версії. Продажі оригінального Switch досягли 146 мільйонів одиниць з моменту запуску в 2017 році.

