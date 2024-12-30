Nintendo Switch 2 отримає потужність PS4 Pro, але з обмеженням - ЗМІ

ukenru
18:58 • 12786 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 137357 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 131961 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 135432 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153270 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172824 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149078 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158637 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175850 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221873 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 149025 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 132570 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 114065 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108287 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 126128 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 137371 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 132570 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 241519 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238155 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 367013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 44374 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 57066 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 55972 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92199 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107224 перегляди
Актуальне
Nintendo Switch 2 отримає потужність PS4 Pro, але з обмеженням - ЗМІ

Nintendo Switch 2 отримає потужність PS4 Pro, але з обмеженням - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18998 перегляди

Нова консоль Nintendo Switch 2 матиме продуктивність на рівні PS4 Pro, але лише в режимі док-станції. У портативному режимі потужність буде нижчою, на рівні базової PS4.

Відповідно до останніх витоків з невизначених джерел, які активно обговорюються в соціальних мережах, Nintendo Switch працюватиме на рівні потужності PS4 Pro. Про це пише Forbes, передає УНН.

Деталі

Чутки про майбутню консолю Nintendo Switch 2 зростають, хоча у компанії традиційно відмовляються надавати будь-яку інформацію про Switch 2 даючи зрозуміти, що не буде говорити раніше запланованої презентації.

Як пише Forbes, посилаючись на неназване джерело, Nintendo Switch 2 працюватиме на рівнях потужності PS4 Pro, що "є значним стрибком у порівнянні з його поточними можливостями, які застрягли в епоху PS3".

Але стосовно , слід зауважити наступне: режим, в якому більшість людей грають на Switch (мається на увазі ручний режим) - не матиме таких самих можливостей - відповідно до ідеї PS4 Pro. Остання полягає в тому, щоб грати на приставці, коли вона під'єднана до док-станції, а не в ручному режимі. Це нібито близько до базової PS4.

Як би там не було, згідно з інформацією, наданою інсайдером наразі компанія активно розробляє патчі для оптимізації існуючих ігор для нового обладнання. Ці оновлення, які, як повідомляється, призначені для покращення дозволу та продуктивності, можуть дебютувати разом із трейлером консолі.

Чутки під час обговорення в соцмережах про те, що флагманські ігри (як-от The Legend of Zelda: Breath of the Wild і Tears of the Kingdom), можуть працювати в приголомшливій роздільній здатності 4K, стають дедалі наполегливішими.

Нагадаємо

Nintendo підтвердила сумісність майбутньої консолі Switch 2 з іграми від попередньої версії. Продажі оригінального Switch досягли 146 мільйонів одиниць з моменту запуску в 2017 році.

Sony розробляє портативну консоль для конкуренції з Nintendo та Microsoft25.11.24, 13:53 • 12627 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Технології
microsoftMicrosoft

Звернутися з питань розміщення реклами