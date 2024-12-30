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Nintendo Switch 2 получит мощность PS4 Pro, но с ограничением - СМИ

Nintendo Switch 2 получит мощность PS4 Pro, но с ограничением - СМИ

Киев  •  УНН

 • 3917 просмотра

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Новая консоль Nintendo Switch 2 будет иметь производительность на уровне PS4 Pro, но только в режиме док-станции. В портативном режиме мощность будет ниже, на уровне базовой PS4.

Согласно последним утечкам из неопределенных источников, которые активно обсуждаются в социальных сетях, Nintendo Switch будет работать на уровне мощности PS4 Pro. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

Детали

Слухи о предстоящей консоле Nintendo Switch 2 растут, хотя в компании традиционно отказываются предоставлять какую-либо информацию о Switch 2 давая понять, что не будет говорить раньше запланированной презентации.

Как пишет Forbes, ссылаясь на неназванный источник, Nintendo Switch 2 будет работать на уровнях мощности PS4 Pro, что "является значительным скачком по сравнению с его текущими возможностями, которые застряли в эпоху PS3".

Но в отношении , следует заметить следующее: режим, в котором большинство людей играют на Switch (имеется в виду ручной режим) - не будет иметь таких же возможностей - в соответствии с идеей PS4 Pro. Последняя заключается в том, чтобы играть на приставке, когда она подключена к док-станции, а не в ручном режиме. Это якобы близко к базовой PS4.

Как бы там ни было, согласно информации, предоставленной инсайдером сейчас компания активно разрабатывает патчи для оптимизации существующих игр для нового оборудования. Эти обновления, которые, как сообщается, предназначены для улучшения разрешения и производительности, могут дебютировать вместе с трейлером консоли.

Слухи при обсуждении в соцсетях о том, что флагманские игры (такие как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom), могут работать в потрясающем разрешении 4K, становятся все более настойчивыми.

Напомним,

Nintendo подтвердила совместимость будущей консоли Switch 2 с играми от предыдущей версии. Продажи оригинального Switch достигли 146 миллионов единиц с момента запуска в 2017 году.

Sony разрабатывает портативную консоль для конкуренции с Nintendo и Microsoft25 нояб. 2024, 11:53 • 12279 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
microsoftМайкрософт