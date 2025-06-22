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Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 10719 просмотра

Перекрытие Ормузского пролива Ираном может спровоцировать рост цен на нефть до 100-120 долларов за баррель, что нанесет ущерб мировым фондовым и валютным рынкам, но усилит позиции России. Эксперты указывают на разное влияние этого на мировую экономику.

Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива

Перекрытие Ормузского пролива может повлечь за собой наихудший сценарий для глобального энергетического рынка. Иран фактически блокирует треть мировых нефтяных поставок, что угрожает резким скачком цен на нефть – до 100–120 долларов за баррель. Это, в свою очередь, ударит по потребителям, фондовым и валютным рынкам и только усилит позиции россии.

Об этом УНН рассказал Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, гендиректор сети SunOil.

Детали

В совокупности с ударами США и Израиля, закрытие румынского пролива – это развитие событий по наихудшему сценарию для энергетического рынка мира

– подчеркнул Косянчук.

Он объяснил это тем, что Иран – это мощное нефтяное государство, которое имело "приблизительно 20% мирового экспорта нефти". А через Ормузский пролив проходит почти треть мировой нефти, и его закрытие повлечет панику на фондовых рынках и на бирже нефти.

Он предполагает, что это приведет к большому перекосу между соотношением спрос-предложение на рынке нефти. Цена на нефть вырастет за счет того, что изменится стоимость доставки этой нефти. Если пролив будет перекрыт, последствия не заставят долго себя ждать.

Я думаю, что в ближайшее время, буквально завтра-послезавтра мы увидим, что фьючерсы будут очень быстро расти. Они реагируют не только на такие значительные события, но даже на какие-то высказывания руководителей государства

– прогнозирует эксперт. 

По словам эксперта, в случае перекрытия пролива, вырастут не только фьючерсы, но и физическая цена. И этот рост может быть крайне ощутимым.

Сегодня никто вам не скажет конкретных цифр. Хотя, примерно, могу сказать, что цена на нефть и даже не только фьючерсы, но и физическая цена может вырасти до 100-120 долларов за баррель. А это катастрофа для нашего потребителя. Потому что если в Европе, например, потребитель тратит от 5% до 12% своего заработка на бензин, топливо, то у нас это более 50%. Я думаю, что украинский рынок нефтепродуктов это почувствует до конца месяца. А дальше будет еще хуже

– предостерег Косянчук. 

Он также добавил, что эти события могут найти отражение и на валютных рынках, то есть повлекут существенные колебания.

Я думаю, что и с валютой будет не так стабильно, как у нас было до сих пор. Худшего сценария развития событий в восточном регионе, ну, честно говоря, трудно себе даже представить

– заметил эксперт.

В свою очередь, россия от такого развития событий только выиграет, если, как отмечает Косянчук, "беззубые Соединенные Штаты и дальше будут тянуть санкциями в отношении теневого флота россии". Кроме того, в выигрыше по его словам также окажутся Китай и Индия, куда как раз "направлены эти поставки российской нефти".

И соответственно есть разница между 50 долларами за баррель и 100-120, понимаете? То есть россия здесь в плюсе будет, соответственно

– пояснил он.

В то же время эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев настаивает, что Иран не сможет реализовать свою угрозу по закрытию пролива.

В краткосрочной перспективе котировки вырастут. Ведь это сообщение – прекрасный повод для биржевых спекулянтов сыграть на повышении. Впрочем, как для участников рынка станет понятной невозможность реализации иранской угрозы, котировки снова пойдут вниз

– успокоил он.

Дополнение

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива. Теперь окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Решение о закрытии пролива, через который проходит около 20% мирового спроса на нефть и газ, еще не является окончательным. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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