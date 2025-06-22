Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки

Перекриття Ормузької протоки може спричинити найгірший сценарій для глобального енергетичного ринку. Іран фактично блокує третину світових нафтових поставок, що загрожує різким стрибком цін на нафту - до 100–120 доларів за барель. Це, своєю чергою, вдарить по споживачах, фондових та валютних ринках і лише посилить позиції росії.

Про це УНН розповів Леонід Косянчук екс-президент Асоціації операторів ринка нафтопродуктів, гендиректор мережі SunOil.

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В сукупності з ударами США та Ізраїля, закриття румунської протоки - це розвиток подій по найгіршому сценарію для енергетичного ринку світу - підкреслив Косянчук.

Він пояснив це тим, що Іран - це потужна нафтова держава, яка мала "приблизно 20% світового експорту нафти". А через Ормузьку протоку проходить майже третина світової нафти і її закриття спричинить паніку на фондових ринках і на біржі нафти.

Він передбачає, що це призведе до великого перекосу між співвідношенням попит-пропозиція на ринку нафти. Ціна на нафту зросте за рахунок того, що зміниться вартість доставки цієї нафти. Якщо протока ж буде перекрита, наслідки не змусять довго на себе чекати.

Я думаю, що найближчим часом, буквально завтра-післязавтра ми побачимо, що ф'ючерси будуть дуже швидко зростати. Вони реагують не тільки на такі значні події, а навіть на якісь вислови очільників держави - прогнозує експерт.

За словами експерта у випадку перекриття протоки, зростуть не тільки ф'ючерси, а і фізична ціна. І це зростання може бути вкрай відчутним.

Сьогодні ніхто вам не скаже конкретних цифр. Хоча, приблизно, можу сказати, що ціна на нафту і навіть не тільки ф'ючерси, а і фізична ціна може зрости до 100 до 120 доларів за барель. А це катастрофа для нашого споживача. Бо якщо в Європі, наприклад, споживач витрачає від 5% до 12% свого заробітку на бензин, пальне, то у нас це більше 50%. Я думаю, що український ринок нафтопродуктів це відчує до кінця місяця. А далі буде ще гірше - застеріг Косянчук.

Він також додав, що ці події можуть знайти відображення і на валютних ринках, тобто спричинить суттєві коливання.

Я думаю, що й із валютою буде не так стабільно, як у нас було дотепер. Гіршого сценарію розвитку подій в східному регіоні, ну, чесно кажучи, важко собі навіть уявити - зауважив експерт.

Своєю чергою, росія від такого розвитку подій лише виграє, якщо, як зазначає Косянчук, "беззубі Сполучені Штати й надалі будуть тягнути санкціями щодо тіньового флоту росії". Окрім того, у виграші за його словами також опиняться Китай та Індія, куди якраз "спрямовані ці поставки російської нафти".

І відповідно є різниця між 50 доларів за барель і 100-120, розумієте? Тобто росія тут в плюсі буде, відповідно - пояснив він.

Водночас експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев наполягає, що Іран не зможе реалізувати свою погрозу щодо закриття протоки.

У короткотерміновій перспективі котирування зростуть. Адже це повідомлення - прекрасний привід для біржових спекулянтів зіграти на підвищенні. Втім, як для учасників ринку стане зрозумілою неможливість реалізації іранської погрози, котирування знову підуть вниз - заспокоїв він.

Доповнення

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки. Тепер остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану. Рішення про закриття протоки, через яку проходить близько 20% світового попиту на нафту і газ, ще не є остаточним.