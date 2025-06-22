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Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти

Київ • УНН

 • 6122 перегляди

Парламент Ірану рекомендував закрити Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової нафти; тепер рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану. Це стосується близько 20% світового попиту на нафту та газ.

Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти

Парламент Ірану рекомендував закрити Ормузьку протоку до остаточного рішення Хаменеї. Передає УНН із посиланням на Al Arabiya та EIA.

Деталі

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки. Тепер остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану. Рішення про закриття протоки, через яку проходить близько 20% світового попиту на нафту і газ, ще не є остаточним.

Контекст

Ісламська консультативна асамблея, парламент Ірану, рекомендувала цієї суботи закрити Ормузьку протоку, один з головних торговельних та економічних коридорів світу, у відповідь на атаку Сполучених Штатів на ядерні об'єкти країни. Остаточне рішення буде за Верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. 

Доповнення

Вища рада національної безпеки Ірану має прийняти остаточне рішення щодо закриття Ормузької протоки, повідомило в неділю іранське Press TV.

Командувач Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі заявив у неділю ЗМІ, що це питання стоїть на порядку денному і "буде зроблено, коли це буде необхідно".

Довідково

Ормузька протока - ключова точка, через яку проходить 20% нафти.

Протока, розташована між Оманом та Іраном, з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. Її ключова особливість полягає в тому, що вона досить широка і глибока, щоб через неї могли проходити величезні танкери або СПГ-танкери, що перевозять сиру нафту, нафтопродукти або природний газ.

Протягом першого кварталу 2025 року через протоку щодня проходило в середньому 20,1 мільйона барелів нафти (майже 20% світового споживання). Про це свідчать дані EIA (Управління енергетичної інформації США -  Energy Information Administration). 

Дані за минулий рік - майже 20,3 мільйона барелів у середньому.  

Через протоку протікають великі обсяги нафти, і існує дуже мало альтернатив для вивезення сирої нафти з протоки, якщо вона закриється

- ідеться у звіті EIA.

У тому ж документі  Energy Information Administration вказується, що перед атакою США, "напруженість у регіоні не вплинула на транспорт, ціна бареля сирої нафти марки Brent зросла за останні тижні". 

Нагадаємо

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані, чотири підготовлені ракетні пускові установки та військові об'єкти.

Армія оборони Ізраїлю 20 червня здійснила повітряну операцію в Ірані, завдавши ударів по ракетних установках.

Президент США Дональд Трамп, який оголосив про "дуже успішні атаки" по Ірану.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Сполучені Штати координували з Ізраїлем операцію проти Ірану, яка була керована та очолювана США.

США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану22.06.25, 15:30 • 1116 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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